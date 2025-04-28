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健康 > 護眼顧齒

健康網》「用眼過度」乾澀疲勞？ 中醫點2穴位、1茶飲保養

2025/04/28 20:39

中醫師指出，導致眼睛不適的常見原因包括：長時間近距離使用電子螢幕、熬夜及休息時間不足，以及隱形眼鏡配戴過長；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師指出，導致眼睛不適的常見原因包括：長時間近距離使用電子螢幕、熬夜及休息時間不足，以及隱形眼鏡配戴過長；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人長時間盯著螢幕，眼睛常出現疲勞、酸脹、乾澀及眼壓升高等不適症狀。合佗中醫診所中醫師在臉書專頁提醒，這些現象都是身體發出的「用眼過度」警訊，呼籲民眾注意日常用眼習慣，避免眼睛過度負荷，可按攢竹穴、承泣穴，或喝菊花枸杞茶保養。

中醫師指出，導致眼睛不適的常見原因包括：長時間近距離使用電子螢幕、熬夜及休息時間不足，以及隱形眼鏡配戴過長。此外，環境因素與個人體質也會加重眼睛負擔，但最能掌控的還是自己的生活習慣。

中醫師說，日常可按攢竹穴、承泣穴保養；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師說，日常可按攢竹穴、承泣穴保養；圖為情境照。（圖取自freepik）

為了保護靈魂之窗，中醫師建議，民眾可以透過適度穴道刺激、指腹按摩、針灸治療，或飲用菊花枸杞茶來放鬆與保養眼睛。其中，兩個簡單易按的護眼穴道包括：

●攢竹穴：位於眉毛內側邊緣凹陷處。

●承泣穴：位於瞳孔正下方，眼窩下緣中央。

中醫師提醒，工作之餘別忘了讓眼睛適當休息，養成良好用眼習慣，才能延長眼睛健康，守護視力一生。

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