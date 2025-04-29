自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》蘋果切開變黃？ 營養師教「3妙招」不變色

2025/04/29 06:31

營養師表示，蘋果中的多酚物質，遇到氧氣後，再加入蘋果中的酵素作用，導致蘋果變黃；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師表示，蘋果中的多酚物質，遇到氧氣後，再加入蘋果中的酵素作用，導致蘋果變黃；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蘋果切開沒多久就變黃了，看起來不美味又不新鮮？營養師林雨薇表示，蘋果變色是因為多酚物質氧化，而不是壞掉、生鏽，營養價值仍保留。若想延緩蘋果變黃，建議可浸泡在鹽水、檸檬水中，或是直接連皮吃，好吃又脆口！

蘋果多酚氧化變色

蘋果變黃是生鏽？林雨薇在臉書粉專「林雨薇 營養師」發影片解答，其實不是喔！蘋果鐵含量極少，每100公克僅0.1毫克。真正導致蘋果變色的原因是「酵素性的褐變反應」，這是因為蘋果中的多酚物質，遇到氧氣後，再加入蘋果中的酵素作用，才導致蘋果變色。

蘋果變色 營養價值一樣高

林雨薇進一步說明，蘋果變色後營養價值並未改變，其膳食纖維、醣類、礦物質仍保留，因此蘋果變黃不是壞掉，也不是生鏽，一樣可以照樣吃。

營養師建議，可將蘋果浸泡在檸檬水中5-10分鐘，延緩變色速度；示意圖。（圖取自freepik）

營養師建議，可將蘋果浸泡在檸檬水中5-10分鐘，延緩變色速度；示意圖。（圖取自freepik）

該如何延緩蘋果變色呢？林雨薇建議，可將蘋果泡入500毫升水：1-1.5克鹽巴比例製成的「鹽水」，或是放入500毫升冷開水：5c.c.的檸檬汁製成的「檸檬水」中，浸泡5-10分鐘，就可以抑制酵素性的反應，讓蘋果不要那麼快變黃。

林雨薇說，也可以直接帶皮吃蘋果，除了避免蘋果變色，也能更完整攝取蘋果的營養價值。不過，她也提醒，帶皮吃之前記得徹底清潔，先將蘋果泡在溫開水中，再用軟毛刷徹底清潔乾淨，去除表皮食用蠟，吃得更安心。

營養師指出，蘋果連皮吃，不變色外，還能更完整攝取蘋果的營養價值；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

營養師指出，蘋果連皮吃，不變色外，還能更完整攝取蘋果的營養價值；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中