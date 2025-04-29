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健康網》蘋果切開變黃？ 營養師教「3妙招」不變色
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕蘋果切開沒多久就變黃了，看起來不美味又不新鮮？營養師林雨薇表示，蘋果變色是因為多酚物質氧化，而不是壞掉、生鏽，營養價值仍保留。若想延緩蘋果變黃，建議可浸泡在鹽水、檸檬水中，或是直接連皮吃，好吃又脆口！
蘋果多酚氧化變色
蘋果變黃是生鏽？林雨薇在臉書粉專「林雨薇 營養師」發影片解答，其實不是喔！蘋果鐵含量極少，每100公克僅0.1毫克。真正導致蘋果變色的原因是「酵素性的褐變反應」，這是因為蘋果中的多酚物質，遇到氧氣後，再加入蘋果中的酵素作用，才導致蘋果變色。
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蘋果變色 營養價值一樣高
林雨薇進一步說明，蘋果變色後營養價值並未改變，其膳食纖維、醣類、礦物質仍保留，因此蘋果變黃不是壞掉，也不是生鏽，一樣可以照樣吃。
該如何延緩蘋果變色呢？林雨薇建議，可將蘋果泡入500毫升水：1-1.5克鹽巴比例製成的「鹽水」，或是放入500毫升冷開水：5c.c.的檸檬汁製成的「檸檬水」中，浸泡5-10分鐘，就可以抑制酵素性的反應，讓蘋果不要那麼快變黃。
林雨薇說，也可以直接帶皮吃蘋果，除了避免蘋果變色，也能更完整攝取蘋果的營養價值。不過，她也提醒，帶皮吃之前記得徹底清潔，先將蘋果泡在溫開水中，再用軟毛刷徹底清潔乾淨，去除表皮食用蠟，吃得更安心。
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