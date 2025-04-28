自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》睡不好恐釀骨鬆！ 專家：傷腦、慢性病也上門

2025/04/28 21:35

研究顯示，長期睡眠不足不僅影響大腦功能，更威脅骨骼健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究顯示，長期睡眠不足不僅影響大腦功能，更威脅骨骼健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕骨質疏鬆症是「沉默殺手」，無形中傷身！台灣營養基金會董事吳映蓉引述研究提醒，長期睡眠不足不僅影響大腦功能，增加糖尿病、高血壓等慢性病風險，更威脅45歲以上女性的骨骼健康，因此良好睡眠品質對於健康至關重要，甚至可以說「好好睡一覺，可以預防百病」都不為過。

吳映蓉在臉書粉專「吳映蓉博士營養天地」發文分享新書《吃出青春抗老力，健康儲值從餐桌開始！》中引述1項研究指出，長期睡眠不足不僅影響大腦功能，更威脅45歲以上女性的骨骼健康。研究發現，相比於每晚睡滿8小時的女性，每晚平均睡不到6小時者全身骨質密度低得多，包含頭部、手、肋骨、脊椎和腿部的骨質密度都顯著較低。

吳映蓉說，這意味著骨頭可能會變得像餅乾一樣脆，隨時可能「咔嚓」一聲斷裂。原來，睡眠不僅可以讓我們身體得到休息，同時還會調節我們體內的荷爾蒙濃度（例如生長激素和皮質醇）及發炎反應，進而影響骨骼代謝。

專家說明，骨質密度低意味著骨頭可能會變得像餅乾一樣脆，隨時可能「咔嚓」一聲斷裂；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

專家說明，骨質密度低意味著骨頭可能會變得像餅乾一樣脆，隨時可能「咔嚓」一聲斷裂；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

吳映蓉提及，睡眠品質不佳的人通常會感到疲勞，從而降低從事身體活動的意願，這些問題都會威脅骨骼健康。由此可知，想要好好存「骨本」的人，一定要吃對食物、保持良好的睡眠品質。

睡不好不只影響骨質密度，還可能引發其他問題。吳映蓉說，研究還發現，若經常失眠或睡眠品質差，會增加得到糖尿病、高血壓和其他慢性病的風險，甚至影響壽命，因此，良好的睡眠品質對於健康至關重要，甚至可以說「好好睡一覺，可以預防百病」都不為過。

台灣營養基金會董事吳映蓉、台北醫學大學保健營養學系博士翁德志、營養師李芷薇共同著作《吃出青春抗老力，健康儲值從餐桌開始！》（吳映蓉提供）

台灣營養基金會董事吳映蓉、台北醫學大學保健營養學系博士翁德志、營養師李芷薇共同著作《吃出青春抗老力，健康儲值從餐桌開始！》（吳映蓉提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中