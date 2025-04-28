健康網》睡不好恐釀骨鬆！ 專家：傷腦、慢性病也上門

研究顯示，長期睡眠不足不僅影響大腦功能，更威脅骨骼健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕骨質疏鬆症是「沉默殺手」，無形中傷身！台灣營養基金會董事吳映蓉引述研究提醒，長期睡眠不足不僅影響大腦功能，增加糖尿病、高血壓等慢性病風險，更威脅45歲以上女性的骨骼健康，因此良好睡眠品質對於健康至關重要，甚至可以說「好好睡一覺，可以預防百病」都不為過。

吳映蓉在臉書粉專「吳映蓉博士營養天地」發文分享新書《吃出青春抗老力，健康儲值從餐桌開始！》中引述1項研究指出，長期睡眠不足不僅影響大腦功能，更威脅45歲以上女性的骨骼健康。研究發現，相比於每晚睡滿8小時的女性，每晚平均睡不到6小時者全身骨質密度低得多，包含頭部、手、肋骨、脊椎和腿部的骨質密度都顯著較低。

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吳映蓉說，這意味著骨頭可能會變得像餅乾一樣脆，隨時可能「咔嚓」一聲斷裂。原來，睡眠不僅可以讓我們身體得到休息，同時還會調節我們體內的荷爾蒙濃度（例如生長激素和皮質醇）及發炎反應，進而影響骨骼代謝。

專家說明，骨質密度低意味著骨頭可能會變得像餅乾一樣脆，隨時可能「咔嚓」一聲斷裂；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

吳映蓉提及，睡眠品質不佳的人通常會感到疲勞，從而降低從事身體活動的意願，這些問題都會威脅骨骼健康。由此可知，想要好好存「骨本」的人，一定要吃對食物、保持良好的睡眠品質。

睡不好不只影響骨質密度，還可能引發其他問題。吳映蓉說，研究還發現，若經常失眠或睡眠品質差，會增加得到糖尿病、高血壓和其他慢性病的風險，甚至影響壽命，因此，良好的睡眠品質對於健康至關重要，甚至可以說「好好睡一覺，可以預防百病」都不為過。

台灣營養基金會董事吳映蓉、台北醫學大學保健營養學系博士翁德志、營養師李芷薇共同著作《吃出青春抗老力，健康儲值從餐桌開始！》（吳映蓉提供）

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