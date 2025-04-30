健康網》小學生骨齡超前、中度脂肪肝 靠「1招」甩油長高

1名男童因肥胖導致骨齡超前，經醫師建議飲控、運動後，長高減重外，骨齡超前進展速度也減緩了；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名國小高年級男童，在內分泌科檢查發現骨齡比實際年齡超前2年，追查後確認是體重、體脂過高及中度脂肪肝所致。醫師建議他飲食控制，並從事喜歡的運動，經過10個月努力，男童身高增加9公分、體脂下降8%、肌肉量增加5.5公斤，脂肪肝也從中度改善為輕度，且骨齡超前情形趨緩，身高成長理想許多。

​愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」發文分享，個案的媽媽也非常用心，幫孩子刻意安排更多運動課程，包括有氧運動、心肺訓練、阻力訓練，還有孩子最喜歡的桌球。因為只有喜歡，才能持之以恆地進行，不讓運動成負擔，幫助孩子成長，男童也分享，運動量增加後，體力、精神都變好了。

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醫師表示，選擇孩子喜歡的運動，才能持之以恆地進行，不讓運動成負擔，幫助孩子成長；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

陳如瑩提醒，據世界衛生組織建議，國中小學童應每天進行至少60分鐘的中高強度運動，然而我國僅約3成的國小生、約2成的國中生達到這個標準。因此在診間都一律鼓勵孩子，除了飲食控制以外，一定要運動。仔細觀察門診許多成功減重的孩子，會發現背後都有一個特點：父母非常用心配合醫囑，協助孩子養成好的生活習慣。

​陳如瑩說，親子減重門診的「親子」代表著全家合作，不是只有孩子自己努力，而是需要家長一起參與，在門診中，醫師與家庭形成一個協作團隊，找到孩子減重的內在動機，並根據個別的飲食和生活型態設計可行的健康計畫，為孩子打造更健康的體態和更好的成長潛力。「讓減重變成生活的一部分，而不是短暫的衝刺。」

醫師說，孩子、家長一同努力參與，為孩子打造更健康的體態和更好的成長潛力；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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