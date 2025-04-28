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總統提健保總額各區「自收自管」 專家點7大前提
〔記者林惠琴／台北報導〕健保邁入30週年，改革聲浪不斷，目前執行業務分成台北區、北區、中區、南區、高屏區、東區，總統賴清德昨（27日）提出各區健保總額「自收自管」構想，不必交由健保署核定，也提到花蓮縣秀林鄉計畫很成功，衛福部長邱泰源證實正朝這個方向前進。不過，專家提醒，要推行這類「論人計酬」的作法，要有7大前提條件。
不同於現行健保給付「論量計酬」，民眾就醫量越多，醫療院所可獲收入越多，「論人計酬」則指經由整合各層級醫療團隊，並在主責醫院領導下對特定區域民眾進行照護，分配給每名民眾一筆經費，因此主責團隊將每個人照顧得越好，就醫機會越少，反而院所收入更高。
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花蓮縣秀林鄉早於2022年成為全台首個「全人整合照護執行方案（全人方案）」試辦地區，也就是論人計酬的概念，整合人口、慢病個管、預防保健等資料，建置全人資料倉儲，再將實際生活在當地的民眾，分成健康、低、中、高等不同風險等級，結果發現，雖然首年支出因大量篩檢而成長，但民眾風險均下降，總醫療費用也減少。
台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁今（28）日分享其他國家的論人計酬經驗，英國、荷蘭、以色列等地都有執行，但細究這些成功經驗的特點，包含以基層醫療為核心，強調家庭醫師、第一線防堵的重要性；設計良好的風險調整機制，不是單純按人頭，而是依健康風險加權費用；搭配績效獎勵，防止「只收人不服務」的道德風險；以及強化健康促進與疾病預防，降低後端高昂醫療成本。
洪子仁指出，推動論人計酬制度要有7大前提，分別是醫學教育改革，從以治療疾病為主轉為以疾病預防為主；建立完整家庭醫師制度，每人或每個家庭需有固定家庭醫師作為轉診窗口；推動社區就醫轉診模式，需改變民眾自由選醫習慣，建立社區轉診制度並設計誘因，坦言這點在台灣恐怕有困難。
此外，調整利害關係人利益，因預防措施減少藥品與醫材使用，需說服相關業者接受改變；面對預防成效顯現的時間差，畢竟多數預防措施需2至3年才能看見效果；主管機關角色轉變，政府不再管理細項支付；醫院系統或基層醫師組織主導，因此大型醫院或基層醫師組織須具備管理與分配保險費的能力，建立「管理式競爭生態圈。
洪子仁認為，推行論人計酬制度，可先至離島擴大試辦，只是結果未必適合推論至人口密集的雙北，要考慮區域醫療資源分布差異，都市與偏鄉、醫學中心與基層診所間有資源落差，且不同地區人口結構、健康需求差異極大，不宜直接以人頭分配經費，必須設計適當的風險調整機制，保障高需求族群獲得足夠醫療照護，還要成功推動各層級院所合作、引導改變民眾就醫行為。
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