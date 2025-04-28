東石國中社團在賣場推減醣飲食 培養正確飲食觀

東石國中學生在賣場協助行銷減醣麵包。（東石國中提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為推廣健康飲食觀念與實踐健康生活教育，嘉義縣東石國中健康好漾社社團與在地賣場、大學進行「減卡×減醣」行動，師生實際體驗計算運動與熱量的關聯，協助賣場行銷減醣麵包，介紹減醣飲食優點，營造良好的飲食文化。

東石國中校長林子欽、學務主任林巧、衛生組長鄭菀勻帶領健康好漾社學生，與長庚科技大學護理系團隊師長及朴子市億客來賣場店長陳柄宏共同策劃行動。

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社團學生配戴計步器，從學校出發一路步行至億客來賣場，透過步數換算卡路里消耗，學習熱量與運動的關聯，分組在賣場減醣麵包專區協助行銷，主動向顧客介紹減醣飲食，推薦健康麵包選項。

林子欽表示，希望學生不只是學習理論，而是能夠走入社區、實際行動，透過步行與健康宣導，親身體會運動與飲食對健康的影響，來將持續結合社區資源，培養學生從小建立正確飲食與運動觀念；長庚科技大學護理系助理教授陳柏安說，減糖飲食是預防慢性疾病、控制血糖、提升生活品質的關鍵，學生透過實作學習，可強化健康知識，為社區健康盡力。

東石國中社團結合大學、在地賣場，進行「減卡×減醣」行動。（東石國中提供）

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