中年發福元凶？ 研究：新型幹細胞狂造腹部脂肪

中年腹部脂肪增加不僅關乎生活習慣。最新研究指出，老化過程本身會喚醒特定幹細胞，主動製造更多腹部脂肪；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中年腰圍增寬不僅改變外觀，更隱藏健康隱憂，增加糖尿病、心臟病等風險。美國希望之城國家醫學中心（City of Hope）與加州大學洛杉磯分校（UCLA）合作的臨床前研究，近日發表於頂尖期刊《Science》，揭示老化如何喚醒幹細胞，大量製造腹部新脂肪細胞，為解開中年發福之謎與開發新療法帶來曙光。

《每日科學》（Science Daily）報導，研究重點為白色脂肪組織（White Adipose Tissue, WAT）中的脂肪前驅細胞（Adipocyte Progenitor Cells, APCs）。團隊將年長小鼠APCs移植到年輕小鼠體內，觀察到這些細胞迅速分化出大量脂肪細胞；反之，年輕APCs移入年長鼠則鮮少新生脂肪，證實老化APCs具備高效、獨立於宿主年齡的脂肪生成潛能。

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運用單細胞RNA定序（scRNA-seq）比較不同年齡APCs基因活性，結果顯示中年APCs高度活化，開始源源不斷製造新脂肪細胞；年輕APCs則處於靜默狀態。City of Hope分子與細胞內分泌學系主任加西亞‑奧卡納（Adolfo Garcia‑Ocana, Ph.D.）指出，多數成體幹細胞功能隨年齡衰退，惟APCs於老化過程中反而「解鎖」其分化與增殖潛能。

研究團隊進一步鑑定出中年特有的「已定向前脂肪細胞」（Committed Preadipocytes, age‑specific, CP‑As），確認其為脂肪新生主力。同時發現「白血病抑制因子受體」（Leukemia Inhibitory Factor Receptor, LIFR）信號通路在CP‑As產生新脂肪細胞中扮演關鍵角色。LIFR對年長APCs的脂肪生成至關重要，而對年輕APCs則非必需。

為驗證人類相關性，研究團隊分析不同年齡層的脂肪組織樣本，同樣觀測到中年人體中類似CP‑As細胞數量顯著增加，且具強大脂肪新生能力。共同通訊作者王瓊（Qiong Wang, Ph.D.）表示，控制新脂肪細胞生成是應對年齡相關肥胖的關鍵方向。

未來工作將聚焦於追蹤CP‑As在人體內的作用機制，並開發針對LIFR或CP‑As的干預策略，以阻斷或消除中年腹部脂肪新生，希望最終能減少脂肪堆積，促進健康長壽。

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