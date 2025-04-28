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健康 > 心理精神

情緒隨股市劇烈震盪 專家：適時求助遠離憂鬱

2025/04/28 10:57

桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，國內外股市震盪劇烈，若出現焦躁、失眠等症狀，應及早尋求協助，並呼籲政府，落實各生命階段心理健康服務。（桃園醫院提供）

桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，國內外股市震盪劇烈，若出現焦躁、失眠等症狀，應及早尋求協助，並呼籲政府，落實各生命階段心理健康服務。（桃園醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕因美國關稅政策影響，近期國內外股市劇烈震盪，台積電股價更跌破千元大關，股民憂心虧損，情緒隨之起伏不定，衛生福利部桃園醫院精神部主任蘇柏文提醒，國際局勢變動會衝擊整體經濟環境，也可能在無形中帶來心理壓力，民眾若出現焦躁、失眠等症狀，應及早尋求協助，中央與地方也應共同落實各生命階段的心理健康服務，強化預防意識。

蘇柏文表示，近期已有民眾因股市下跌導致焦慮、失眠，甚至憂鬱症狀惡化，有患者因投資失利產生強烈自責與羞愧感，更有出現尋短的念頭。

蘇柏文指出，財務損失固然令人挫折，但更值得關注的是情緒反應與心理承受力，有金錢焦慮傾向的民眾，往往容易衝動投入高風險投資，期望快速翻本，一旦遭遇經濟劇變，情緒就可能轉為憂鬱、無望，甚至憤怒，若這些情緒持續超過2週，並伴隨長期失眠、食慾不振、喪失動力等情形，就可能是重度憂鬱症的徵兆，應及早尋求專業協助。

蘇柏文表示，不少人也會將投資績效與自我價值綁在一起，一旦遭遇虧損，容易出現「我不夠好」的自我否定，卻不願與他人傾訴，當負面情緒長期未被支持與處理，可能進一步導致情緒崩潰，甚至出現自我傷害行為。

桃園醫院精神部護理長張詩閔表示，許多民眾只專注在投資的獲利與成就感，卻忽略自身對風險的容忍度，只要遭遇變動，情緒反應反而可能更激烈，建議民眾平時應建立規律作息、維持人際互動，學習適度表達壓力與不安情緒，並培養適合自己的情緒調適方式，她也提醒「當我們察覺情緒低落，正是身體在提醒我們，需要停下腳步，好好照顧自己」。

蘇柏文強調，提升全民心理健康，不應只著眼於發病後的診療與篩檢，更應著重預防與日常教育，呼籲從中央心理健康司到地方社區心理衛生中心，應持續推動心理健康促進與識能培力，讓民眾在日常生活中就能主動察覺心理變化，懂得尋求幫助才能提升全民心理健康韌性，「健康不只是身體沒有病痛，擁有心理健康才是真正的完整健康。」

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