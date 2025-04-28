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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

熟女天氣變化就咳嗽 流感就醫才揪出氣喘

2025/04/28 10:19

國泰綜合醫院響應世界氣喘日，舉辦「破解氣喘迷思」衛教活動。（國泰綜合醫院提供）

國泰綜合醫院響應世界氣喘日，舉辦「破解氣喘迷思」衛教活動。（國泰綜合醫院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕「有喘不知喘」、「無喘非氣喘」是常見迷思，醫師提醒，若久咳不癒，就建議就醫診斷，可能是氣喘作祟！此外，「氣喘控制到沒症狀就算康復」也是常見錯誤觀念，無症狀不代表沒有過敏性發炎，仍需長期使用含類固醇吸入劑控制。

52歲黃小姐平日只要天氣溫差大或梅雨季來臨，就會出現間斷性咳嗽、呼吸急促症狀，由於狀況因季節、天候時好時壞，並不以為意，直到因喘咳、發燒住院，診斷出流感併發肺炎及氣喘，才恍然大悟竟患有氣喘，之後接受吸入性類固醇藥物治療，症狀獲得改善。

37歲林先生則從小就是氣喘病人，但他認為平常沒症狀出現，就不必依照醫囑規律吸藥，導致經常發作跑急診，反而需要加重用藥治療，也造成生活上諸多不便，諸如搬重物、運動、上樓梯皆會因支氣管攣縮而出現呼吸困難、咳嗽等，影響工作及家庭，家人更因此要負擔更多家務事，讓他終日悶悶不樂。

國泰綜合醫院呼吸胸腔科主治醫師吳錦桐表示，許多病人總是會擔心吸入劑含有類固醇而認為沒症狀就少吸，但其實只有長期口服大量類固醇，才會導致全身性副作用，而含有類固醇吸入劑藥物是以口將藥物吸入氣管，局部治療降低氣管慢性發炎，每日吸入劑量是口服藥物1/10，甚至更少。

吳錦桐指出，氣喘是慢性病，無症狀不代表沒有過敏性發炎，仍需長期使用含類固醇吸入劑控制，才能降低氣管過敏性發炎與發作，千萬勿因無症狀而停止吸藥，等有症狀時，反而需要常跑急診，甚至住院插管，不僅增加風險，也打亂日常作息。此外，長期沒有控制的氣喘病人，久而久之，氣道可能因長期慢性發炎而變形，造成呼吸道阻塞，肺功能變差，呼吸系統會變得脆弱。

有些民眾則是「有喘不知喘」或是誤認「無喘非氣喘」，但吳錦桐說明，若久咳不癒，也就是1年內反覆多次發生，甚至一咳就是2至3個月，建議就醫診斷，不排除是氣喘造成。

國泰綜合醫院於4月25日舉辦世界氣喘日活動，內容包括氣喘控制測驗、吐氣尖峰流速測量，破解氣喘迷思衛教演講及評估氣喘諮詢等，盼透過活動強化民眾正確氣喘觀念及篩檢出疑似有氣喘的民眾，協助病人儘快就醫治療。

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