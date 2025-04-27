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健康 > 護眼顧齒

健康網》眼睛紅癢是過敏？ 醫：或為免疫病兆！及早就醫

2025/04/27 21:15

醫師指出，眼睛紅癢除了是過敏反應的常見徵兆，還有可能與免疫疾病相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，眼睛紅癢除了是過敏反應的常見徵兆，還有可能與免疫疾病相關；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著季節交替，過敏症狀往往變得格外明顯，除了鼻子、皮膚和呼吸道問題外，也有不少人會出現眼睛紅癢的情況。林口長庚風濕免疫科在臉書專頁發文指出，眼睛紅癢除了是過敏反應的常見徵兆，還有可能與免疫疾病相關。

醫師表示，免疫疾病是由自體免疫系統錯誤攻擊自身器官，引起全身發炎，眼睛也可能成為攻擊的對象。乾眼症和虹彩炎（葡萄膜炎）等眼部疾病常與免疫疾病並發，尤其像是類風濕性關節炎、修格蘭氏症（乾燥症）、紅斑性狼瘡、僵直性脊椎炎、乾癬性關節炎以及貝西氏症等疾病患者，眼睛問題的發生機率更高。

醫師強調，眼睛被稱為「靈魂之窗」，若出現異常情況，應立即尋求醫療協助。若眼疾同時伴隨有關節疼痛、疲勞、發燒等症狀，則更應及早就醫，進行詳細檢查，以便早日確診並對症治療，避免延誤病情。

醫師再次提醒，在季節變換期間，民眾應特別留意過敏反應，並在眼睛異常時不遲疑尋求醫療專業的協助，勿輕忽眼睛紅癢。

醫師表示，免疫疾病是由自體免疫系統錯誤攻擊自身器官，引起全身發炎，眼睛也可能成為攻擊的對象；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，免疫疾病是由自體免疫系統錯誤攻擊自身器官，引起全身發炎，眼睛也可能成為攻擊的對象；圖為情境照。（圖取自freepik）

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