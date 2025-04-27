尿道穿環害慘！ 40歲男「雙股噴射」只能坐著小便

呂謹亨分享一名40歲患者，年輕時在尿道處佩戴PA環，卻因長期佩戴，環無法自行癒合，導致排尿異常；圖情境照。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕一名40歲患者，年輕時因一時好奇與朋友的慫恿，決定在尿道處穿戴PA環，也就是將裝飾物穿過尿道口跟尿道下方。當時他認為這樣能讓自己看起來更像「真男人」。然而隨著年齡增長及結婚後，即使不想戴了，環孔已經像耳洞一樣，無法自行癒合，甚至還出現尿液「雙股噴射」，只能坐著小便，最後求助醫師，經手術修補終於恢復正常功能。

懿安泌尿科診所院長呂謹亨在臉書粉專分享個案指出，該名患者由於PA環的存在，在急於上廁所時，常因忘記調整環的位置，導致尿液「雙股噴射」，一股向前，一股向下。為了解決這個困擾，他最終選擇改為坐著小便。每次就診時，他都會感嘆自己年少輕狂，並勸告年輕人不要隨意做出這樣的決定，避免將來後悔。

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呂謹亨表示，其實尿道環是一種人為的「尿道下裂」症狀，在泌尿科，一些天生的尿道下裂手術修補是難度很高的手術，因為常常不容易癒合而需要多次手術，對於醫師與患者都是煎熬與挑戰。

所幸，此案例經呂謹亨將PA環內的通道皮膚切除後，再用皮瓣精密縫合，最後一次修補成功，病人也很感激。呂謹亨也感慨地說，「真的覺得，怎麼會沒事找事做，好好的身體，搞成這樣！」

穿環有4大潛在風險

呂謹亨提醒穿環的「4大潛在風險」：

1.感染與發炎：尤其尿道周邊穿環，如未妥善清潔，容易引發尿道炎、蜂窩性組織炎。

2.排尿異常：尿線分岔、側漏、須坐姿排尿。Apadravya穿環可能影響尿道完整性，需特別注意穿刺深度與癒合狀況。

3.性行為風險：雖然有些伴侶覺得刺激感提升，但也可能造成對方陰道或肛門黏膜撕裂，特別是Apadravya。

4.瘢痕、尿道瘻或結構變形：長期配戴者可能出現尿道結構改變，或金屬與組織不相容造成排斥反應。

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