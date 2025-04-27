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健康網》靠吃遠離肝病3部曲 營養師推十字花科、高C蔬果

2025/04/27 17:50

想要預防肝病三部曲，營養師建議飲食避免過多油脂、鹽分及糖分攝取，多攝取十字花科蔬菜或高C水果如柳橙、奇異果。（圖取自freepik）

想要預防肝病三部曲，營養師建議飲食避免過多油脂、鹽分及糖分攝取，多攝取十字花科蔬菜或高C水果如柳橙、奇異果。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人飲食過於精緻，加上運動量不足，脂肪肝成為日益嚴重的健康問題。營養師高敏敏表示，脂肪肝若不加以控制，恐演變成肝硬化甚至肝癌。預防勝於治療，建議飲食上，避免過多油脂、鹽分及糖分攝取，多攝取十字花科蔬菜或高C水果，並養成規律運動、勿過量飲酒習慣，降低肝病風險。

高敏敏於臉書發文指出，肝炎有多種成因，最常見的就是脂肪肝，主要和高油飲食、肥胖、酒精、糖分攝取過多等因素有關，當脂肪過量堆積在肝臟就會導致慢性發炎。

肝炎分2類 肝臟脂肪逾5%即脂肪肝

而肝炎類型分為病毒型肝炎與非病毒性肝炎2類：

1.病毒性肝炎：A、B、C、D、E型肝炎。近幾年因為醫療進步，部分可透過疫苗預防或治療所以病毐性肝炎盛行率已逐漸下降。

2.非病毒性肝炎：包含酒精性肝炎，長期過量飲酒導致肝臟受損；藥物性肝炎，濫用藥物會影響肝臟解毒功能；脂肪肝炎，高糖高油飲食讓肝臟累積過多脂肪，因此當肝臟內脂肪含量超過肝重量的5%即是脂肪肝。

營養師說明，當肝臟內脂肪含量超過肝重量的5%即是脂肪肝；示意圖。（圖取自shutterstock）

營養師說明，當肝臟內脂肪含量超過肝重量的5%即是脂肪肝；示意圖。（圖取自shutterstock）

高敏敏說明，若此階段不加以控制，使肝臟長期發炎，健康的肝細胞會被纖維化組織取代，最終影響肝臟的代謝功能，恐惡化成肝硬化，進而引發血糖、血脂異常，甚至影響膽汁代謝和解毒功能。

一旦肝硬化發展至晚期，甚至會轉變為肝癌。肝癌是台灣第二大癌症死因，早期症狀不明顯，通常直到食慾不振、體重減輕、黃疸等明顯症狀出現時，病情已經十分嚴重。

遠離肝病 飲食3不2要搭運動

為降低肝病風險，應注重飲食與運動的平衡。高敏敏建議減少油脂、鹽分和糖分的攝取，尤其是精製糖分的過多攝入，會促使胰島素上升，進而增加脂肪在肝臟的堆積。此外，建議多攝取富含硫化合物的十字花科蔬菜（如花椰菜、高麗菜）及富含維生素C的水果（如柳橙、奇異果）抗氧化，有助護肝解毒。再搭配慢跑、游泳、爬山等有氧運動幫助消耗內臟脂肪、降低脂肪肝風險。

她表示，肝臟是「沉默的器官」，即使受損，症狀也常常不明顯。從健康飲食、適量運動以及控制酒精和糖分攝取做起，養成護肝習慣，才能有效預防肝病的發生。若發現任何肝臟不適，應儘早就醫，避免病情惡化。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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