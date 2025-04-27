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健康網》吃泡麵注意5件事！ 醫：避開2色調味包、脫水蔬菜

2025/04/27 18:24

醫師提醒，別吃泡麵附的「脫水蔬菜」，因其營養價值低，且可能含食品添加物、農藥、塑化劑，影響健康；示意圖（圖取自photoAC）

醫師提醒，別吃泡麵附的「脫水蔬菜」，因其營養價值低，且可能含食品添加物、農藥、塑化劑，影響健康；示意圖（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕泡麵方便又便宜，忙碌時總將它當正餐果腹。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，泡麵裡附的紅、橘色調味粉包及脫水蔬菜，可能含添加物，易增加心血管疾病、肥胖等風險，建議一般成人每週不超過3包。除了避開調味包、脫水蔬菜外，少用泡麵容器盛裝，在烹煮時，首次水滾先倒掉煮麵水，去除添加物，以天然香料替代調味包，並多加蛋、豆腐及青菜，補充蛋白質、纖維，更健康。

黃軒在粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，近期越南泡麵頻繁驗出一級致癌物蘇丹紅與環氧乙烷（Ethylene oxide，EO）殘留，雖已在邊境攔截，也全退運銷毀，並未入境，但仍使得大家十分擔心。他說明，其實並非所有泡麵都很危險，只要做到以下原則便能降低風險：

1.二大避免：絕對不吃泡麵附的「脫水蔬菜」，因其營養價值低，且可能含食品添加物、農藥、塑化劑，影響健康，建議自己加入新鮮蔬菜；再者，避開紅色、橘色調味包，因這類調味包可能含有人工色素、反式脂肪、味精及高鈉，長期食用會增加心血管疾病、肥胖、高血壓 的風險。

2.適量食用份量：成人每週不超過3包；孕婦則因環氧乙烷易穿透胎盤，影響胎兒神經發展，因此建議每週限吃1包；孩童體重輕，致癌物代謝能力僅成人1/3，因此也建議每週限吃1包；另外，蘇丹紅代謝物加重肝臟負擔，因此肝病患者要注意。

3.容器檢查：選擇袋裝避開碗裝容器雙酚A（Bisphenol A）風險，並確保碗裝泡麵內膜標示「不含雙酚A」，並改用玻璃、陶瓷碗沖泡。

醫師建議，煮泡麵時，調味包少加，改用天然香料，並多加蛋、豆腐補充蛋白質，平衡營養，加放青菜增加纖維，促進代謝；示意圖。（圖取自freepik）

醫師建議，煮泡麵時，調味包少加，改用天然香料，並多加蛋、豆腐補充蛋白質，平衡營養，加放青菜增加纖維，促進代謝；示意圖。（圖取自freepik）

4.食材選擇：非油炸麵體（如蒸煮麵）丙烯酰胺含量減少85%，且自製調味取代高鈉粉包可降70%鈉攝取。建議煮麵水滾後，先倒掉第1次煮麵水，以去除15%添加物，接著調味包只用1/3包，再自行加入天然香料（蔥花、蒜末、海苔），並多加蛋、豆腐補充蛋白質，平衡營養，加放青菜增加纖維，促進代謝。

5.吃泡麵做到「三要三不」：「要」選透明包裝看清麵體、「要」檢查成分表有無「E編號」添加物（就是沒有環氧乙烷）驗證、「要」搭配深綠色蔬菜加速排毒、「不」喝湯底、「不」用碗裝泡麵直接沖泡、「不」連續2天食用。

黃軒補充，每月吃1-2次泡麵無須過度恐慌，真正危險的是「泡麵+碳酸飲料+熬夜」組合模式，這會讓肝腎代謝負擔暴增。

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