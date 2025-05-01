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健康網》脂肪一定傷身？ 醫曝「這款」助保暖又護肌肉

2025/05/01 16:56

醫師說明，內臟脂肪容易釋放發炎物質，引發慢性發炎；皮下脂肪能保護肌肉、骨骼，「胖不是重點，胖在哪裡才是關鍵」；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師說明，內臟脂肪容易釋放發炎物質，引發慢性發炎；皮下脂肪能保護肌肉、骨骼，「胖不是重點，胖在哪裡才是關鍵」；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多數人聽到脂肪，多會聯想到肥胖、遮住腹肌；對此，初日診所減重專科暨家醫科醫師李思賢說明，脂肪分為內臟、皮下脂肪，前者堆積在器官內或周圍，易釋放發炎物質，引發慢性發炎，使得脂肪肝、糖尿病、血脂異常，甚至是心臟病、中風等上門；後者則藏在皮膚下，是捏得起來、擋住腹肌的那層，保護肌肉、骨骼外，也能調節體溫，因此「胖不是重點，胖在哪才是關鍵。」

內臟脂肪釋放發炎物質 害中風、罹癌

李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文解釋，內臟脂肪（Visceral fat） 是堆積在器官裡或周圍的脂肪，可藏在肝臟、腸子、胰臟、胃，甚至是舌頭。這種脂肪有個綽號叫做活性脂肪（Active fat），因為它不是乖乖待著不動的脂肪，而是會釋放一堆發炎物質，如TNF-α、IL-6、Resistin、PAI-1等，導致身體「慢性發炎」。

李思賢進一步指出，這些發炎物質大部分會直接透過「肝門靜脈」跑去肝臟，也就是讓肝臟每天泡在一缸發炎湯裡，長期下來，容易罹患脂肪肝、糖尿病、胰島素阻抗、血脂異常，甚至造成心臟病、中風、失智和癌症等疾病。

皮下脂肪「防撞氣墊」 保護骨骼儲能量

那麼皮下脂肪的功用呢？李思賢表示，它就藏在皮膚底下，是你捏得起來、擋住腹肌的那層。很多人覺得這層「肉」很煩，但其實它是比較「無害」的脂肪，甚至有點像是身體的防撞氣墊，不只能保護肌肉和骨骼，也幫忙儲存能量、調節體溫。據一些研究發現，同樣有內臟脂肪的人，若多一點皮下脂肪，反而心血管疾病風險較低。「這顯示胖不是重點，胖在哪裡才是關鍵。」

醫師提醒，若男、女腰圍分別超過90公分、80公分，再加上肚子硬、捏不起來，可能是內臟脂肪多了，建議檢查一下護健康；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，若男、女腰圍分別超過90公分、80公分，再加上肚子硬、捏不起來，可能是內臟脂肪多了，建議檢查一下護健康；情境照。（圖取自shutterstock）

分辨皮下or內臟脂肪？ 醫：2動作自測

如何分辨皮下脂肪多，還是內臟脂肪多？李思賢提及，最精準的方式是做雙能量X光吸收儀（DEXA）檢測，不過這種檢查不便宜也不太容易約，因此最簡單的方法：量腰圍、用手捏。內臟脂肪是藏在肚子裡，所以捏不到它；反之，摸自己肚子時，可捏出一層肉，那多是皮下脂肪。再來，根據數據，若男、女腰圍分別超過90公分、80公分，再加上肚子硬、捏不起來，可能是內臟脂肪多了，建議檢查一下護健康。

李思賢舉例，全身一起變胖的人，多半是皮下脂肪偏多，像是連手腳一起變肉的那種胖，反而比「只有肚子凸出來」的那種還健康。很多看起來不胖的人，其實體內已經有很多內臟脂肪在作怪，只是外觀還看不出來，這種才更要小心，所以不要覺得會胖是壞事，至少身體有反應，願意告訴你「出了狀況」。

李思賢總結，會胖不可怕，代謝失調才可怕。我們真正要做的不是去恨那層肥肉，而是要找出讓自己發胖的根本原因，然後用對的方法，把身體調整回健康狀態。下次照鏡子看到肚子上的肉，別急著嫌棄它，說不定它正在默默保護您。

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