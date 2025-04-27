自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》出國玩常鬧肚子、失眠？ 營養師推必備5大保健品

2025/04/27 18:50

營養師分享出國必備的5大保健品，薑糖塊、益生菌、纖維補充品、維生素C及助眠食品。（資料照）

營養師分享出國必備的5大保健品，薑糖塊、益生菌、纖維補充品、維生素C及助眠食品。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕出國玩，最怕出現平時很少發生的健康問題，像是在長途飛機上肚子痛、暈機、嚴重感冒、便秘、失眠等。營養師蔡宜方在臉書專頁「宜方營養師 健康・輕談」發文分享，一般來說，人只要離開自己熟悉的環境和作息，經常會出現上述各種問題。因此，適當準備一些保健品，如益生菌、纖維補充品、維生素C、薑糖塊及助眠食品，能以備不時之需。

旅行必備保健品 維生素C顧免疫

●益生菌：腸道菌相的平衡能穩定消化道環境、維持消化順暢、預防水土不服，尤其是可以預防搭機時因腸胃蠕動變慢而引發的便秘問題。

●纖維補充品：旅遊時不易控制餐食，經常會有大魚大肉、缺乏蔬果的情形，長時間下來及容易造成便秘或產氣，纖維補充品能暫時彌補食物纖維來源的不足。

●維生素C：若旅途時不幸中了感冒，可以及時補充維生素C，幫助維持免疫力，強壯身體、緩和感冒嚴重程度和發炎情況，避免接下來的行程都在昏昏欲睡中度過。

營養師指出，外出旅遊時若不幸感冒，可以補充維生素C，維持免疫力，避免整趟旅途在昏昏欲睡中度過；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，外出旅遊時若不幸感冒，可以補充維生素C，維持免疫力，避免整趟旅途在昏昏欲睡中度過；圖為情境照。（圖取自freepik）

●薑糖塊：生薑有助於緩解發炎和調節消化狀況，當遇到感冒不舒服或脹氣、頭暈、噁心時可以使用，且帶有甜味的薑糖也可以立即補充糖分，提供能量，緩解不適。

●助眠相關補充品：旅遊時遇到不熟悉的環境或因時差問題，而使失眠、睡不好的狀況頻頻發生，此時適度補充一點助眠食品，例如含褪黑激素成分的食品、芝麻素、維生素E等，都能助眠。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中