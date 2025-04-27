健康網》日本人為何長壽又健康？ 醫列「5大養生關鍵」

醫師分享日本人長壽的5個祕訣，如餐餐有魚及發酵食物、吃八分飽，每天走很多路、喝綠茶、泡熱水澡；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本人每天吃這麼多澱粉，為什麼還能夠健康又長壽呢？三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發影片指出，日本平均壽命比台灣多將近5年，這個驚人的差距，除了基因，日常習慣更是關鍵。他列出5個日本人平時生活的好習慣，如餐餐有魚及發酵食物、吃八分飽，每天走很多路、喝綠茶、泡熱水澡，都是養生的好撇步。

日本人養生5秘訣 每日大量步行

●餐餐有魚及發酵食物：魚類中的Omega-3脂肪酸對心血管超級有保護力；另外，納豆、味噌等發酵食物，更是有益於腸道健康。

請繼續往下閱讀...

●腹八分目：也就是吃飯八分飽。

●每天走路：日本人的飲食中，澱粉多到嚇人，尤其最長壽的沖繩人，澱粉更是高達營養素比例的8成以上。他們攝取高碳水還能長壽的原因就是因為「活動量大」，他們不追求一定要上健身房，反而是透過每日走上萬步來養生。

醫師指出，日本人每日攝取高碳水還能長壽的原因就是因為「活動量大」，透過每日走上萬步來養生；圖為情境照。（圖取自freepik）

●每天喝綠茶：日本人每天都喝綠茶，有助於抗氧化。

●每天泡熱水澡：可以放鬆身體和心靈，最重要的是找到自己的生活意義和動力。

如同上述提到的日本人飲食上「餐餐有魚」，蕭捷健曾表示，日本人長壽的原因正和「低飽和脂肪飲食」脫不了關係。

波特蘭大學研究發現，棕櫚酸（palmitic acid）常見於動物脂肪和奶製品中，一般鹹酥雞使用的耐炸油也是棕櫚油。它會改變骨髓幹細胞的造血功能，一旦感染，就產生過度的發炎反應，造成發燒，全身發炎和敗血症。但引起過度發炎並不完全是壞處，在不容易引起敗血症的疾病中，如念珠菌感染，會因為免疫反應增強，好的比較快。

最後，研究人員指出，適量攝取「油酸」能中和發炎反應。橄欖油裡面就有「油酸」的物質，是一種多元不飽和酸，能透過阻斷神經酰胺的合成，中和發炎反應。所以，喜歡吃高脂肪食物的人，盡量以橄欖油和深海魚等不飽和脂肪為主。

醫師表示，適量攝取「油酸」能中和發炎反應，所以，喜歡吃高脂肪食物的人，可以改以橄欖油和深海魚等不飽和脂肪為主；示意圖。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法