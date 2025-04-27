健康網》中醫看阻塞型睡眠呼吸中止症 常見4證型

從中醫角度來看，阻塞型睡眠呼吸中止症常見證型包括：痰濕內阻、脾肺氣虛、氣滯血瘀、腎陽虛損；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）是一種常見的睡眠障礙，主要起因於睡眠期間咽喉部肌肉過度鬆弛或上呼吸道結構狹窄，導致呼吸道反覆塌陷阻塞，好發族群主要為55-65歲的人。中醫師邵禹豪表示，從中醫角度來看，OSA的發生與體內臟腑功能失調及病理產物堆積有關，常見的證型（體質類型）包括：痰濕內阻、脾肺氣虛、氣滯血瘀、腎陽虛損。

邵禹豪在臉書專頁「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文表示，據台灣睡眠醫學會的資料顯示，台灣約有67.9%的成人有打鼾習慣，其中更有4.6% 屬於OSA的高風險族群。

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頻繁的呼吸中止會導致間歇性低血氧與高碳酸血症，不僅嚴重影響睡眠品質，更是許多慢性病的危險因子，與高血壓、第二型糖尿病、代謝症候群及心血管疾病（如心律不整、心肌梗塞、腦中風）的發生率有密切關聯。長期忽視OSA可能對整體健康造成嚴重危害。

阻塞型睡眠呼吸中止症中醫證型

●痰濕內阻：體內濕氣過重，聚而成痰，阻滯氣道。

●脾肺氣虛：脾肺功能不足，氣的生成與運行受阻，無法維持呼吸道暢通。

●氣滯血瘀：氣行不暢導致血液循環變差，局部組織腫脹。

●腎陽虛損：身體陽氣不足，溫煦與推動功能減弱，影響水液代謝與氣血循環。

邵禹豪說，相應的治療原則著重於調整體質、祛除病邪，例如：燥濕化痰、補益脾肺、活血化瘀、溫陽利水等。這些治法旨在改善上呼吸道的氣血循環，減輕局部組織的腫脹與發炎，從而暢通呼吸道。

然而，具體的治療方案需由中醫師依據個別患者的詳細脈象、舌診及症狀，進行辨證論治後才能確定。

邵禹豪指出，根據臨床觀察，許多受打鼾及OSA困擾的患者，除了痰濕體質外，常合併有上呼吸道黏膜的慢性發炎，表現出持續性的腫脹甚至灼熱感。因此，在處理痰濕的基礎上，治療初期常需搭配具有 清熱養陰 或 清熱解毒 功效的中藥，以緩解免疫系統的過度反應及局部發炎狀態。

邵禹豪表示，待急性症狀緩解後（中後期），則需著重 扶助正氣，例如針對氣虛、陽虛進行補養，以提升身體整體機能，並間接促進局部循環的長遠改善。

此外，由於OSA患者常伴隨有慢性鼻炎或鼻塞問題，適當加入具有通利鼻竅功效的中藥（如辛夷、蒼耳子、白芷等），有助於改善鼻腔通氣，進一步提升整體治療效果。

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