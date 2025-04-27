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健康網》洛神花茶5好處！ 學者：超強降血壓、抗氧化贏綠茶

2025/04/27 13:01

學者指出，洛神花茶具5大功效，包含最廣為人知的降血壓，以及抗氧化、護心臟、助消化、穩血糖；示意圖。（圖取自photoAC）

學者指出，洛神花茶具5大功效，包含最廣為人知的降血壓，以及抗氧化、護心臟、助消化、穩血糖；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕洛神花茶是民間養生常見飲品，微酸的果香風味清爽可口。營養學者洪泰雄指出，洛神花茶具5大功效，包含最廣為人知的降血壓，以及抗氧化、護心臟、助消化、穩血糖。並提醒，洛神花雖好，但建議低血壓、孕婦避免或先諮詢醫師；另，洛神花茶酸味較強，過量飲用可能造成腸胃不適，因此每日適量1到2杯為宜。

洪泰雄於臉書發文表示，洛神花茶（又稱玫瑰茄茶）是由洛神花的紅色花萼所沖泡而成的天然花草茶。它具有鮮豔的寶石紅色澤，被譽為植物界的紅寶石，因其溫和的天然功效能帶來多方面的健康好處，民間養生中深受喜愛，以下整理出洛神花茶的5大健康益處：

降血壓：天然的「紅色降壓茶」

洛神花茶最廣為人知的功效之一就是有助於降血壓。研究顯示，每日飲用洛神花茶可以顯著降低收縮壓和舒張壓。一項由美國塔夫茨大學進行的試驗發現，連續飲用3週洛神花茶後，收縮壓平均下降約6至7mmHg。

在群體層面上，這樣的降幅可對中風、心臟病風險產生積極影響。正因其降壓效果明顯，洛神花茶有「天然紅色降壓茶」的別稱。然而需要注意的是，正在服用降血壓藥物的人應諮詢醫師後再飲用，以免與藥物產生交互作用。

抗氧化：清除自由基、抗老化

洛神花茶富含花青素、類黃酮等多種抗氧化植物化合物，能有效中和體內的自由基，減少氧化對細胞的傷害。有研究比較了常見280種飲品的抗氧化含量，結果顯示洛神花茶的抗氧化能力高居第一，甚至超越綠茶等知名茶飲。

這意味著飲用洛神花茶後，體內抗氧化活性會顯著提升，有助於抗老化並預防因自由基累積引起的慢性疾病（如心血管疾病、糖尿病、癌症等）。長期適量飲用洛神花茶，可以為身體提供豐富的抗氧化保護，從內而外維持年輕健康。

學者提到，有研究比較了常見280種飲品的抗氧化含量，結果顯示洛神花茶的抗氧化能力高居第一，甚至超越綠茶等知名茶飲；情境照。（圖取自freepik）

學者提到，有研究比較了常見280種飲品的抗氧化含量，結果顯示洛神花茶的抗氧化能力高居第一，甚至超越綠茶等知名茶飲；情境照。（圖取自freepik）

護心臟：降膽固醇 防動脈硬化

洛神花茶對心血管的保健作用也備受關注。研究指出，經常飲用洛神花茶有助於降低血液中的總膽固醇及三酸甘油酯，並提高「好膽固醇」（HDL），從而改善血脂狀況。台灣中山醫學大學1項臨床實驗發現，每天飲用200c.c.洛神花茶，1個月後，受試者血液中的膽固醇濃度從200mg/dL降至150mg/dL。

洛神花中豐富的多酚和類黃酮等成分還能防止壞膽固醇（LDL）被氧化，減少動脈粥樣硬化斑塊的形成。換言之，適量飲用洛神花茶有助於保護心臟，降低罹患心血管疾病的風險。不過，若本身已有高血脂或心血管疾病，洛神花茶只能作為輔助調理，不能取代醫師的治療建議。

幫助消化：減輕水腫、利尿順暢

洛神花茶在傳統草藥中也被用來促進消化和改善腸胃不適。其酸爽的口感來自豐富的有機酸（如蘋果酸、檸檬酸等），適量飲用可刺激腸胃蠕動，幫助食物消化。洛神花茶同時具有利尿作用，含高鉀質能促進體內鈉排出，增加尿量。這種溫和的利尿效果有助於減輕水腫，讓體內代謝循環更順暢，對於久坐導致的輕微水腫或感覺身體沈重的人而言尤其有益。

歷史上，西非、中美洲等地的人們常以洛神花茶作為餐後飲品，來利水消腫、舒緩消化不良。由於洛神花茶偏酸，若腸胃較敏感，建議在飯後飲用並避免空腹喝茶，以減少對胃腸的刺激。

穩定血糖：控制血糖波動有潛力

初步研究顯示，洛神花對於血糖的調節具備一定潛力。動物實驗中，服用洛神花萃取物的糖尿病鼠空腹血糖明顯下降，餐後血糖波動也有所緩解。其機制可能與洛神花所含的多酚提高胰島素敏感性、抑制醣類分解酶有關，進而減緩血糖上升速度。更有系統性文獻回顧與統合分析發現，洛神花具有抗糖尿病特性，長期飲用或補充有助於降低空腹血糖和改善胰島素抵抗。

也就是說，洛神花茶未來有望成為輔助控制血糖的天然飲品之一。當然，穩定血糖需配合飲食控制與運動，洛神花茶只能作為保健輔助，並非醫療用藥。若有血糖代謝問題，仍應遵從醫師建議進行治療。

洪泰雄提醒，洛神花茶雖好，但也需注意飲用方式。由於洛神花茶本身有降血壓作用，低血壓者飲用時應格外留意；孕婦則因中醫認為其性偏涼且可能刺激子宮，也建議避免飲用或先諮詢醫生。另外，洛神花茶酸味較強，過量飲用可能造成腸胃不適，因此每日適量1至2杯為宜。適度享用才能確保健康加分無負擔。

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