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女星郭鬼鬼現身台南推廣定期捐血 外縣市粉絲專程捐血

2025/04/26 16:51

議長邱莉莉、藝人郭鬼鬼特地上捐血車關心捐血民眾。 （記者王姝琇攝）

議長邱莉莉、藝人郭鬼鬼特地上捐血車關心捐血民眾。 （記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕三郊營仔脚朝興宮温陵廟今（26）舉辦捐血活動，邀藝人郭鬼鬼擔任公益親善大使，議長邱莉莉、中西區長蔡佳甫、議員朱正軒等人都特地到場支持，呼籲民眾定期捐血。

朝興宮温陵廟主委黃勝雄表示，盼透過媽祖聖誕同慶，將民眾聚集起來進行有意義公益行動，更要將民間信仰力量轉化成具體的行動善舉，提升大家對公益的參與意識。此次是首度舉辦，未來也計畫持續辦理更多公益活動，讓信仰力量持續發光發熱。

邱莉莉說，目前血庫雖尚無缺血情事發生，但呼籲民眾要定期捐血，尤其是較易缺乏的Ｏ型血；此次朝興宮温陵廟境內全體動員展現出溫暖、團結的力量，為媽祖聖誕捐血活動增添更多感動。

活動特別邀請郭鬼鬼擔任公益親善大使，民眾排隊索取限量簽名提袋，更有外縣市粉絲追到現場要求合影。她說，自己是三郊營仔脚在地第4代，朝興宮温陵廟舉辦公益活動更要共襄盛舉；自己因貧血無法捐血，所以更要發揮我們的行動力，推廣捐血的重要性。

安南區普法道濟寺與濟安宮今天也同步聯手舉辦捐血活動，議員蔡麗青到場支持，她表示，兩廟平常就經常舉辦各種公益活動，由這些具有廣大信徒基礎的寺廟來帶頭做公益，不僅能凝聚信眾的向心力，更能發揮宗教正能量，帶動更多人投入社會服務，落實淨化人心與推廣善念的宗旨。

藝人郭鬼鬼擔任公益親善大使，多位粉絲從外縣市來支持。 （記者王姝琇攝）

藝人郭鬼鬼擔任公益親善大使，多位粉絲從外縣市來支持。 （記者王姝琇攝）

三郊營仔脚朝興宮温陵廟今舉辦捐血活動，邀藝人郭鬼鬼擔任公益親善大使，議長邱莉莉、中西區長蔡佳甫等人呼籲民眾定期捐血 。 （記者王姝琇攝）

三郊營仔脚朝興宮温陵廟今舉辦捐血活動，邀藝人郭鬼鬼擔任公益親善大使，議長邱莉莉、中西區長蔡佳甫等人呼籲民眾定期捐血 。 （記者王姝琇攝）

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