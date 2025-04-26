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健康網》小學生也想瘦？調查：35％日本小一學生想減肥

2025/04/26 16:23

日本女性想要自己「瘦還要更瘦」，甚至小一的學生也在調查中自承「想要瘦一點」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

日本女性想要自己「瘦還要更瘦」，甚至小一的學生也在調查中自承「想要瘦一點」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕時序走向夏季，不少人積極減重；加上社群媒體上所有人都在秀水蛇腰。現在就連日本的小學生都想瘦身？日本肥胖學會在17日發出警告，指稱「過瘦的年輕女性」激增。學會警告，過度瘦身恐引發骨質疏鬆症與月經不規則的症狀。同時強調，規律吃早餐、規律運動、充足睡眠才能健康減重。

日本媒體《FNN》引用談話性節目〈It!〉內容，節目訪問幾名少女，一位18歲女性自承非常在乎外貌，且瘦一點比較好。另名20多歲女性也說時常在社群網站看到很瘦的人自拍，也會與他們比較，覺得自己不如身邊友人或那些根本不認識的「網紅」。

日本肥胖學會會長横手幸太郎表示，過去30年來，女性平均BMI呈現下降趨勢；特別是20多歲的年輕女性，BMI低於18.5，已是「過瘦」等級。近1年內，他積極宣導，「低體重／低營養症候群」（FUS）的狀況不可輕忽，並制定相關指南。

橫手幸太郎強調，多達1/5日本女性體重過輕，BMI在18.5以下，在已開發國家中比例極高；且在中低年齡層愈加普遍，甚至有高達35%小學一年級學生，與超過50%的六年級學生表示「想要變瘦」。

橫手幸太郎強調，體重過輕會發生骨質疏鬆症、月經週期不規則與飲食失調等情形。女性體重工作小組副組長田村好史表示，這種「瘦才是美」的價值觀透過社群大幅擴散，甚至治療糖尿病與肥胖症的藥物也被濫用，是極大的問題

專家表示，雖適當瘦身能夠為自己減少相關疾病風險以及帶來自信，但是這與單純為了外貌而瘦身是截然不同的。日本厚生勞動省給民眾的瘦身建議，為「好好吃早餐」、「一天走8千步」；田村好史也要求大眾確保「充足睡眠」，才是維持身材的關鍵。

關於減重，國健署有多項提醒：

體重控制 不是體重計數字很低

就公共衛生的角度而言，肥胖和多種慢性病息息相關，但「養瘦」也得三思，瘦並不一定代表健康，我們真正該關心的BMI數值（Body Mass Index身體質量指數）是否屬於健康範圍。以18歲至65歲的成人來說，健康體重應在18.5 kg/m2 ? BMI＜24 kg/m2的範圍內，倘若BMI值低於18.5 kg/m2即為過瘦了。一味地追求「瘦」，恐怕出現免疫力差、容易有婦科疾病或不易懷孕，及骨質疏鬆的危險。熱量易進難出，不能忽略卡路里！

進行體重控制，必須根據每日活動量來計算所需的熱量，再依照算出來的熱量去了解每天所需攝取的食物份量，因此，食物的「熱量」及「份量」兩者皆重要，每日記錄自己吃進多少卡路里是很重要的。另外，健康減重必須兼顧健康吃和多運動，每天少吃500大卡熱量；或少吃300大卡熱量並且多運動消耗200大卡，相當於每天多消耗500大卡，每週可以減重約0.5公斤。不要丟掉體重計，常量體重，有助成功控制。

當體重漸漸上升，若是以照鏡子來評估，等到看出體型的變化時，往往已經不知不覺增加了幾公斤，那時更不容易減重。所以建議，天天量體重，掌握自己每日體重變化，是最好的評估方法。而且體重計上的數據，可較準確的幫助我們自我監控體重。國際肥胖專業期刊也證實，定期量體重，是確保減重不復胖的良方。

天天五蔬果 健康伴著我

為保持健康的身體，應該均衡攝取各類食物，包含蔬菜、水果，因為葉菜類含豐富纖維，能促進腸道蠕動，能達到改善便秘、降低膽固醇等效果，同時也含有豐富礦物質及維生素，而礦物質及維生素是參與身體代謝的重要因子，建議將五份蔬果分散在每天三餐中，如果能夠攝取多色蔬果更好。

消耗脂肪瘦全身 緊實曲線體態佳

●對於體重過重或肥胖而想減重的人：減重的目的是要減掉過多的脂肪，只要遵守「聰明吃、快樂動、天天量體重」秘訣，便可消耗全身各部位的多餘脂肪，如此便能一併達到瘦腰與瘦大腿之目的。此外，若能加上適當的肌力訓練，對於減重或是維持正常體重都有非常大的幫助。

●對於追求體態漂亮的人：對於不需減重，但期望身材更加玲瓏有緻的人而言，除了力行「聰明吃、快樂動、天天量體重」來維持健康體重外，還可以在運動中加入肌力訓練，藉由個別肌肉線條的訓練，讓這些部位不要有鬆弛的感覺，可使身材看起來更有曲線。

遇到問題 找專家協助

遇到瓶頸時，建議民眾至醫療院所尋求營養師或肥胖專科醫師的指導，詢問正確的減重方式，不可相信偏方。

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