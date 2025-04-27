健康網》只留你口 不留你手 農糧署授4招蒜味「不沾手」

許多人處理大蒜的同時，卻也怕蒜味附著在手上，對此農糧署表示，可利用新鮮檸檬、咖啡渣、稀釋後的白醋、不鏽鋼來去除蒜味。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕濃郁的辛香氣味與豐富的營養價值，使國產蒜成為廚房中不可或缺的料理夥伴。農糧署在臉書「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，國產蒜最大的特色在於其外型與品質：蒜梗挺直且為實心，蒜仁形狀尖細，整顆蒜球外觀看起來下寬上窄，像極了蓮霧，呈「吊鐘形」。而許多人處理大蒜的同時，卻也怕蒜味附著在手上，對此農糧署表示，可利用新鮮檸檬、咖啡渣、稀釋後的白醋、不鏽鋼來去除蒜味。

農糧署提到，國產蒜的主要產季集中在每年2月至4月，適合用於料理爆香、作為佐料，甚至可製成蒜味抹醬，為各式料理增添風味。

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農糧署表示，想要享受國產蒜的風味，卻又不想被手上的氣味困擾，有幾個簡單又實用的小技巧可以嘗試。可以使用稀釋後的白醋清洗雙手，或是運用新鮮的檸檬來去除味道。如果家中剛好有泡完咖啡後留下的咖啡渣，也能利用它們來吸附異味；此外，將手沾水後與不鏽鋼物品摩擦，也是有效的除味方法。

除蒜味4方法。（圖取自農糧署臉書）



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