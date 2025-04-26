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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

離島釣客夜間突發心絞痛 直升機緊急馳援搶命

2025/04/26 10:33

澎湖離島眾多，直升機後送比快艇可靠迅速。（凌天航空提供）

澎湖離島眾多，直升機後送比快艇可靠迅速。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕25日深夜澎湖縣駐地直升機凌天航空，接獲望安鄉將軍衛生所通報，有一名59歲男性出現疑似心肌梗塞的情形，需要緊急申請直升機醫療後送。

根據了解，該名男性與多名友人是從台北市過來澎湖將軍離島體驗磯釣，晚間在民宿突感身體不適，前往將軍衛生所就醫，所方用澎湖縣衛生局新配發的12導程心電圖進行初步檢查，並給予NTG藥物服用。

由於該名釣客原本在北部某醫院就有進行心臟相關檢查，但依法規及衛福部空審中心為降低夜航風險，最終同意先送往三總澎湖分院進行初步治療，釣客因為非澎湖籍，必須負擔部分自費額為2328元整。

近期衛福部照護司在醫療後送相關會議中，一再以澎湖年度後送量增加做為議題，要求澎湖縣檢討資源濫用，但衛福部多次醫療後送相關會議，並未邀請在第一線執行的業者與會，實際反饋第一線的問題，僅憑幾位未曾到過澎湖離島服務的自稱專家之人，便決定澎湖縣民未來的就醫問題。

由於近期有民眾向縣議員反應近期申請後送，疑似有中央施壓，要求更改為海巡艇執行的情形，為此以引發望安鄉籍縣議員陳佩真不滿，並再次強調澎湖有許多三級離島「只有護理師沒有醫師」，再加上衛生所的硬體設備無法與醫療院所相比，醫療後送是必然的緊急應變機制。

澎湖駐地醫療直昇機凌天航空，深夜前往離島搶救心梗患者。（凌天航空提供）

澎湖駐地醫療直昇機凌天航空，深夜前往離島搶救心梗患者。（凌天航空提供）

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