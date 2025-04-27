健康網》維生素C發泡錠喝多了會結石？ 營養師：天然食物攝取更佳

營養師指出，如有攝取高劑量維生素C的需求應注意，評估自身狀況、多喝水、吃足鈣。但從自然食材如芭樂、奇異果、苦瓜攝取更好；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也有習慣每天一錠維他命C發泡錠？雖然方便又有味道，但小心長期過度攝取「高劑量維生素C」可能增加腎結石風險！好食課營養師Titan林世航指出，維生素C在體內代謝後會產生草酸，過量攝取會讓尿液中草酸濃度升高，增加草酸鈣結石的風險。如有攝取高劑量維生素C需求者應注意，評估自身狀況、多喝水、吃足鈣。但從自然食材如芭樂、奇異果、苦瓜攝取更好。

林世航在臉書粉專「好食課」分享，研究發現，每週攝取7片以下（每片1,000毫克），結石風險增加66%，每週攝取7片以上則增加123%。他建議，如果有特定功效需求攝取高劑量維生素C應注意3點：

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1.評估自身健康狀況再補充高劑量。

2.多喝水，幫助稀釋尿中草酸。

3.吃足鈣，降低吸收飲食中的草酸。

林世航提醒，芭樂、奇異果、苦瓜都是高維生素C的食材，不妨多從這些日常食材去補充，也能同時吃到更多膳食纖維、鉀等營養。

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