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健康 > 護眼顧齒

健康網》角膜塑形片別亂洗 清潔不當小心眼睛感染

2025/04/25 20:35

醫師提醒配戴角膜塑形片或隱形眼鏡都一定要注意清潔；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

醫師提醒配戴角膜塑形片或隱形眼鏡都一定要注意清潔；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了矯正視力，有些孩子會選擇配戴角膜塑型片，但卻常輕忽清潔鏡片，高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」特別提醒，如果清潔不當，可能會造成眼睛感染，反而影響視力，而正確的清潔過程應包括洗手、鏡片清潔、消毒與存放。

角膜塑形片清潔指南  4步驟一次看

洗手避免細菌污染

粘靖旻建議使用無香料、無油的洗手乳洗手，避免殘留物影響鏡片。然後要用流動清水徹底沖洗雙手，不留任何泡沫。接著用不掉棉絮的毛巾或紙巾擦乾雙手，以免纖維黏附在鏡片上。

小心取出角膜塑型片

面對鏡子，輕輕拉開上、下眼皮，避免手指直接接觸角膜。然後使用吸棒取出鏡片，或以乾淨手指輕壓鏡片邊緣，使其脫落。取出後，立即放入手掌心準備清潔。

用清潔液小心清洗

擠適量的清潔液於鏡片上，用指腹輕輕搓洗約20-30秒。要記得清潔鏡片正反兩面，確保去除蛋白質與油脂。然後使用無菌生理食鹽水，或專用護理液徹底沖洗，避免清潔液殘留。

粘靖旻特別提醒，千萬不要使用自來水沖洗鏡片，因為可能含有細菌，會增加感染風險！

不僅要用專用清潔液，小心清洗鏡片，也要將鏡片放入乾淨的鏡片盒，倒入足量的角膜塑型片專用消毒液消毒；示意圖。（圖擷取自freepik）

不僅要用專用清潔液，小心清洗鏡片，也要將鏡片放入乾淨的鏡片盒，倒入足量的角膜塑型片專用消毒液消毒；示意圖。（圖擷取自freepik）

浸泡在專用消毒液裡

最後將鏡片放入乾淨的鏡片盒，倒入足量的角膜塑型片專用消毒液。然後要至少浸泡 6-8 小時，讓鏡片充分消毒殺菌。

粘靖旻特別叮囑每天更換消毒液，不要重複使用；如果鏡片有破損，請立即聯絡眼科醫師，切勿勉強使用。

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