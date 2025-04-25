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健保年省1.6億！醫院醫師支援診所超量給付打折 7月上路

2025/04/25 17:45

健保署7月起將推行醫院醫師支援診所超量給付打折。（資料照，記者林惠琴攝）

健保署7月起將推行醫院醫師支援診所超量給付打折。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕因應部分醫院設有「院前診所」，將病人轉至自家診所，健保總額兩頭吃，健保署公告修正醫療服務給付項目及支付標準，鎖定執業登記在醫院卻到診所支援的醫師，當支援診所申報健保給付超過10萬點、相當於約10萬元的部分將打75折給付，預估影響600名醫師，新制今（2025）年7月上路，健保可望年省約1.6億元。

有些大醫院設有「院前診所」，醫院醫師會將病人轉到這類診所，然後再以支援名義到診所進行診治，由於標榜醫師不變，不少民眾會買單，在過去健保署推行醫院門診量減時亦可達標，然而在健保署眼中，這種偷吃步作法並不是真正的轉診。

健保署長石崇良也曾指出，診所檢驗檢查量低，健保給付醫師診察費較高，而醫院檢驗檢查需求高，醫師診察費低；當醫院醫師將病人從醫院帶到診所，就把自己可以吃的餅變大，從醫院總額吃到西醫基層總額，但造成健保署管理半天，民眾就醫行為仍改善有限。

為避免影響分級醫療落實，健保署公告修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」，執業登記在醫院的醫師若報備支援診所，當每月在診所申報的醫療點數超過10萬點時、相當於約10萬元，之後每點點值就打75折，換句話說，假設原本每點收入1元，超標部分只有0.75元。

健保署醫務管理組長劉林義表示，此案從去年就與醫師公會持續研議，目的是落實分級醫療，但設有排除條件，例如支援偏鄉離島、西醫醫療資源不足地區等不適用，若有其他特殊情形，可經由各分區共管會議討論列入排除。

石崇良曾強調，若再不執行此案，就可能出現醫院醫師收治100名病人，再將30個輕症病人帶出來在診所治療，造成不公平，因此支援醫療資源短缺診所，健保給付照常，但支持醫療豐沛地區診所，醫療申報量超標就打折。

劉林義指出，新制預計7月1日生效，目前預估影響約600名醫師，推估折付後，健保1年可節省支出約1.6億元，占整體西醫基層總額1500億元約千分之1左右。

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