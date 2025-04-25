健康網》體罰不只影響心理 醫：恐讓孩子長不高、胖一圈

家長需留意了，醫師指出，以懲罰性教育方式（體罰）管教孩子，恐讓孩子的生長激素受抑制，切勿以打罵方式管教孩子；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕家長注意了！當孩子犯錯或惹您生氣時，您會如何處理呢？初日診所兒童內分泌科醫師王律婷提醒，切勿以懲罰性教育方式（即體罰）管教孩子，因為體罰不僅會傷害孩子的心理健康，且孩子長期處在高壓環境下，會抑制生長激素分泌，導致生長遲緩；但若提供孩子足夠的安全感與情感支持，內分泌功能可逐步恢復，幫助生長回到正常軌道。

4 月 30 日是國際不打小孩日（International Spank Out Day）」，由美國反體罰組織發起，呼籲全球停止對兒童使用體罰。王律婷引用《Frontiers in Endocrinology》（內分泌學前沿）追蹤13名3.3歲至11.5歲、來自缺乏關愛家庭的兒童，發現他們因嚴重生長遲緩，一度被誤認為「腦下垂體功能低下」。然而，當這些孩子進入安全、穩定的醫療環境休養後，在未接受任何藥物治療的情況下，身高明顯增加，平均每月成長1.65 公分，是正常兒童成長速度（約 0.5 公分／月）的3倍。

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王律婷說，由此顯示，這些兒童的生長遲緩並非來自先天性生長激素缺乏，而是長期壓力對內分泌系統的影響。當環境趨於安全穩定，內分泌生長激素分泌回升，身高亦隨之增長。

王律婷解釋，壓力會促使體內釋放「壓力荷爾蒙」皮質醇，啟動「戰鬥或逃跑」機制。雖然短期內有助於應對危機，但若長期處於高壓狀態，就可能對兒童與青少年帶來以下四大影響。

長期高壓帶來4影響 生長激素受抑制

●生長受阻：長期處於壓力下會活化下視丘-腦下垂體-腎上腺軸（HPA axis），導致糖皮質激素（Glucocorticoids）升高，進而抑制腦下垂體分泌生長激素（GH），並影響類胰島素生長因子-1（IGF-1）生成，最終導致生長速度變慢。

●甲狀腺功能低下：長期壓力會抑制甲狀腺刺激素（TSH）的分泌，並減少甲狀腺素（T4）轉換為生物活性更高的三碘甲狀腺素（T3），可能引發甲狀腺功能低下，影響新陳代謝。

●影響青春期的節奏：皮質醇會抑制性腺釋素（GnRH）的功能，干擾青春期的發育。這種影響在高度訓練的運動員、芭蕾舞者、厭食症患者及能量攝取不足者中尤為明顯，可能導致青春期延遲或生殖功能異常。

●內臟脂肪堆積：長期壓力會導致皮質醇分泌異常并且加劇胰島素阻抗，促進內臟脂肪的形成，並導致肌肉量與骨質密度下降。

醫師提醒，若孩子的生長速度異常緩慢、體重過重或過輕，家長應及早尋求專業評估；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

生長速度緩慢 過重或過輕勿掉以輕心

王律婷提醒，若孩子的生長速度異常緩慢、體重過重或過輕，家長應及早尋求專業評估。透過完整的生長與內分泌檢測，可釐清影響因素，提供個人化的健康管理建議。

此外，心理環境對兒童發育同樣重要。當孩子情緒失控或行為叛逆時，家長可先冷靜思考，理解孩子的壓力來源，以正向溝通取代懲罰性管教，營造安全、穩定的成長環境，幫助孩子發育良好，維持健康體態。

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