國合會2025世衛大會場外論壇開放報名 廣邀多國專家探討智慧醫療

國合會2025年世界衛生大會場外論壇「運用智慧科技提升醫療可近性」4月25日起開放報名參加，將邀多國醫衛領袖及專家學者探討數位健康與智慧醫療如何促進全民健康覆蓋及健康平權。（國合會提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕財團法人國際合作發展基金會（國合會）規劃今（2025）年世界衛生大會（World Health Assembly, WHA）期間，與世界兒童權利組織（Terre des Hommes）、台灣醫界聯盟共同舉辦「運用智慧科技提升醫療可近性」場外論壇，與多國醫衛領袖及專家學者探討數位健康與智慧醫療如何促進全民健康覆蓋及健康平權；國合會今天（25日）宣布開始受理報名。

國合會透過新聞稿表示，為持續推廣台灣在智慧醫療領域的發展經驗，並呼應國際健康發展趨勢，國合會規劃於今年5月20日世衛大會期間，將在日內瓦威爾森總統飯店，與世界兒童權利組織、台灣醫界聯盟共同舉辦「運用智慧科技提升醫療可近性（Empowering through Inclusive Healthcare: Leveraging Smart Technologies for Accessibility）」場外論壇，與來自多國的醫衛領袖及專家學者共同探討數位健康與智慧醫療如何促進全民健康覆蓋（Universal Health Coverage, UHC）及健康平權。

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國合會指出，自2018年起於WHA期間舉辦場外論壇，迄今已邁入第8年，除展現國合會於公衛醫療領域合作計畫的豐碩成果外，也環扣國際發展趨勢及開發中國家健康挑戰，積極倡議如護理賦權、心理健康緊急應變等國際關注的重要議題。

國合會強調，此論壇即使在疫情期間，亦持續以線上形式舉行，國合會歷年辦理的論壇內容豐富且面向多元，常促成與夥伴國及國際雙邊或非政府組織進一步合作的機會，持續強化台灣公共衛生在國際舞台上的能見度與影響力。

國合會說明，本場論壇將由衛福部部長邱泰源致開幕詞，並邀請巴拉圭衛生部部長芭蘭（Dr. María Teresa Barán Wasilchuk）擔任專題講者，分享數位科技如何強化公共衛生治理。

國合會副秘書長李志宏亦將介紹國合會於友邦推動智慧醫療的實務經驗，以協助開發中國家建構永續且具韌性的公衛醫療體系；論壇更邀集瑞士日內瓦大學與世界兒童權利組織等理念相近的國際夥伴，共同探討數位健康的創新實踐，並由國合會副秘書長謝佩芬致閉幕詞，總結整場活動。

國合會表示，本次論壇將以英語進行，開放給國內外有興趣人士共同參與，欲參與會議者請登入國合會網站進行報名，另相關活動資訊請持續關注國合會官方臉書。

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