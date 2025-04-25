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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》好吃又有飽足感！ 農糧署教大黃瓜爽口3料理

2025/04/25 18:45

農糧署表示，大黃瓜除含有維生素、膳食纖維、礦物質等多種營養，更擁有豐富水分，攝食健康又有飽足感；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署表示，大黃瓜除含有維生素、膳食纖維、礦物質等多種營養，更擁有豐富水分，攝食健康又有飽足感；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣熱沒胃口，來盤爽脆可口的大黃瓜正合適。農糧署於臉書專頁「鮮享農-YA 農糧署」分享，大黃瓜含有維生素、膳食纖維、礦物質等多種營養，更擁有90%以上豐富的水分，健康又有飽足感。天熱尤其推薦涼拌、梅漬、優格沙拉3種大黃瓜料理，清爽又好吃。

挑選好瓜4重點

農糧署表示，俗稱的大黃瓜，本名為大胡瓜，果實較粗大，表面較平滑，有刺狀突起，又稱刺瓜子（tshì-kue-á），顏色深綠且有光澤，主要以生食、拌炒、蒸煮等方式料理。至於大黃瓜的挑選秘訣，則有以下4個重點：

●果體結實不軟。

●瓜身挺直、頭尾粗細一致，呈圓柱狀。

●表面細刺不扎手。

●果色翠綠帶有白色果粉者為佳。

料理簡單好上手

夏季漸漸接近，農糧署特別分享以下3道清爽好吃的大黃瓜料理，推薦不妨試著做看看。

涼拌大黃瓜

材料：大黃瓜1條，鹽巴5克。

調味料：蒜末適量、水果醋／醬油1大匙、糖2大匙。

做法：將大黃瓜洗淨，去皮去籽後，切成條狀。加入5克鹽巴，拌鹽靜置10分鐘，出水後，將水分擠乾，再加入調味料拌勻，冷藏1小時即可食用。

梅漬大黃瓜

材料：大黃瓜1條，鹽巴5克。

調味料：話梅60克、梅粉1小匙、砂糖70克、水600克。

做法：大黃瓜洗淨，去皮去籽後，切成片狀。加入5克鹽巴，拌鹽靜置10分鐘，出水後，擠乾水分。將調味料（梅汁）煮好冷卻， 加入大黃瓜醃漬，冷藏1小時即可享用。

大黃瓜優格沙拉

材料：大黃瓜1條，鹽巴30克。

調味料：原味優格適量、洋蔥末5克、綜合果乾15克。

做法：大黃瓜洗淨，去皮去籽後，切成長薄片。加入30克鹽巴，拌鹽靜置5分鐘，出水後，擠乾水分。加入洋蔥末與優格，撒上綜合果乾即可食用。

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