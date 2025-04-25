小學確診ADHD長大助身障者 保護司：及早發現「孩子不一樣」

2024年全台受虐兒童中，有約2成具過動或發展遲緩等特殊需求，衛福部今（25日）舉辦「擁抱孩子的不一樣」記者會，邀請多位專家現身分享。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「那天我只是去買醬油，結果在社區裡迷路了2個小時。」林彥宇笑著說，卻讓全場人心一緊，童年的他患有注意力不足過動症（ADHD），常常一個分心就跑遠了，小時候媽媽交代他去買醬油，但出門後一邊追昆蟲，一邊在巷弄裡繞圈，不知道媽媽其實一路默默跟在背後、邊走邊哭，只因擔心「這個孩子以後到底該怎麼辦？」

林彥宇是苗栗身心障礙者服務中心督導，也是ADHD患者。他分享，自己幼稚園就有症狀、小學三年級才確診。但當年資訊不多，父母聽了各種說法，擔心藥物會有副作用，因此選擇用訓練替代治療，「他們真的很努力，但效果有限，我的童年其實滿挫折的。」

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直到大學實習照顧一名ADHD孩子，看見對方願意用藥、主動面對病症，「我20多歲了卻還是一團亂，那個孩子讓我知道，我也該對自己負責。」林彥宇才開始接受治療，從出門記得帶手機、鑰匙、錢包開始，重新找回生活節奏。

林彥宇也分享，為了不分心，他吃飯時會刻意背對電視，不然就會聽不到老婆說話，「她會生氣，可能我現在也不會結婚了。」走過那段混亂，他成立ADHD社群、走進兒少保護工作，協助更多家庭找到資源與共鳴。

根據世界衛生組織估計，全球約有6%至8%的兒童有發展遲緩。我國6歲以下兒童通報比例僅4.3%，實際接受療育者更只有2.7%，顯示許多孩子仍未被發現或介入，衛福部今（25日）舉辦「擁抱孩子的不一樣」記者會，邀請多位專家現身分享。

衛福部保護司司長張秀鴛指出，2024年全台受虐兒童中，有約2成具過動或發展遲緩等特殊需求；被安置照顧的孩子也多有身心障礙等狀況，另有67.5%的施虐照顧者本身也有身心問題；她強調，孩子和照顧者若有特殊需求，應及早辨識、介入治療，善用社福與醫療資源，才能避免問題惡化、打破家庭風險的循環。

台大醫院副院長高淑芬指出，調查顯示台灣有超過3成學童一生中可能罹患精神疾病，其中ADHD占約1成。家庭壓力、課業、3C使用過度和霸凌都是風險因子。不過研究也發現，10到16歲若心肺和肌力較好，罹患憂鬱、焦慮和ADHD的機率較低，呼籲提升兒童運動量，並建立社區支持與早期診斷系統，讓孩子能及早獲得幫助。

臨床心理師金融建議，家長應幫孩子建立規律生活，與ADHD孩子溝通時要清楚簡單、一次說一件事，並多用正向鼓勵。台北市西區特殊教育資源中心主任顏瑞隆也提醒，家長應主動與學校合作，參與孩子學校生活，並每天花時間陪伴孩子，建立穩定的親子關係，也有助於行為改善。

林彥宇是苗栗身心障礙者服務中心督導，也是ADHD患者，如今走過那段混亂，成立ADHD社群、走進兒少保護工作，協助更多家庭找到資源與共鳴。（記者邱芷柔攝）

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