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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

臥床24年婦女 罹子宮頸癌第3期

2025/04/25 10:26

苗栗市私立大千醫院醫療副院長林敬旺表示，在大千婦癌團隊積極治療下，順利幫助臥床重症病人抵抗癌症的侵襲。（大千醫院提供）

苗栗市私立大千醫院醫療副院長林敬旺表示，在大千婦癌團隊積極治療下，順利幫助臥床重症病人抵抗癌症的侵襲。（大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕在創世基金會苗栗分會臥床24年的51歲婦人，因大量陰道出血緊急送至苗栗市私立大千綜合醫院急診，經檢查後確診為子宮頸癌第3期。因婦人已不適合手術治療，因此安排住院接受化學及放射治療，歷經在3個月治療，病人的子宮頸腫瘤已完全消失，癌症指數也恢復正常，已順利出院，返回創世基金會繼續接受安養照護。

大千綜合醫院醫療副院長暨婦科主任林敬旺表示，此位病人因意外導致腦出血，手術後仍因不可逆的腦損傷而需氣切並長期臥床，家人將其安置於創世基金會苗栗分會。去（2024）年8月時，曾因陰道異常出血被送往他院就診，但未接受進一步的診斷及治療。此次因為再度大量陰道出血而到大千就醫，經檢查發現其癌細胞已侵犯到陰道下1/3部位，且正子造影檢查顯示，病人雙側骨盆淋巴也有轉移，確認為子宮頸癌第3期。

林敬旺說，由於病人狀況已不適合手術治療，因此安排住院接受化學及放射治療。然而病人因長期臥床且有氣切的特殊情況，在治療期間多次發生輕微肺炎等狀況而影響治療。所幸，在婦產科、血液腫瘤科、放射腫瘤科、護理及營養團隊共同細心照護下，歷經3個月的治療，終於順利康復出院。他強調，即使是長期臥床的重症病人，面對癌症威脅時仍有治療的機會。

在正子造影檢查下，發現婦人的癌細胞已侵犯到陰道，且雙側骨盆淋巴也有轉移（紅圈處）。（大千醫院提供）

在正子造影檢查下，發現婦人的癌細胞已侵犯到陰道，且雙側骨盆淋巴也有轉移（紅圈處）。（大千醫院提供）

病人出院後，持續門診追蹤，已無看到腫瘤（紅圈處）。（大千醫院提供）

病人出院後，持續門診追蹤，已無看到腫瘤（紅圈處）。（大千醫院提供）

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