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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不只是「胖了點」 醫：代謝症候群是身體內失火

2025/04/25 11:46

醫師指出，胖身體裡正在悄悄上演一場「全身失火」的代謝症候群災難，埋下糖尿病、高血壓、血脂異常、中風、心臟病的隱患；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，胖身體裡正在悄悄上演一場「全身失火」的代謝症候群災難，埋下糖尿病、高血壓、血脂異常、中風、心臟病的隱患；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當肚子越來越大、腰圍越來越粗時，才不只是「胖了點」，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼表示，這是你的身體裡，正在悄悄上演一場「全身失火」的代謝症候群災難，通常包括：腹部肥胖、高血壓、血糖偏高、好膽固醇（HDL）偏低，以及三酸甘油酯過高，埋下糖尿病、高血壓、血脂異常、中風、心臟病的隱患，甚至與脂肪肝、多囊卵巢、慢性腎病、大腸癌、乳癌等也都有密切關聯。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文表示，代謝症候群是一組危險的健康警訊，通常包括：腹部肥胖、高血壓、血糖偏高、好膽固醇（HDL）偏低，以及三酸甘油酯過高，看似不痛不癢的問題，長期下來，會增加高達6倍的糖尿病風險、4倍高血壓風險、3倍血脂異常風險、2倍中風及心臟病風險，不只是數據驚人，背後其實是一連串錯綜複雜的身體機轉在「失控」。

胰島素失靈引發各種問題

蔡明劼指出，代謝症候群的關鍵在於胰島素阻抗。胰島素本來是幫忙把血糖送進細胞的好幫手，但當細胞對它「變得無感」，身體就會拼命分泌更多胰島素，想要補救，過程會引發一連串問題，脂肪細胞暴走，釋放出大量游離脂肪酸，這些東西像是「助燃劑」，流到哪裡，哪裡就出事：

●肝臟：血糖和血脂飆高，導致脂肪肝。

●肌肉：吸糖能力變差，能量代謝失衡。

●胰臟：疲於奔命分泌胰島素，最後可能「罷工」。

●血壓：因為胰島素過多、脂肪酸干擾，讓血壓上升。

●發炎反應失控：肥胖的脂肪細胞會釋放大量促發炎物質，就像在全身灑上汽油。這些發炎物質不但惡化胰島素阻抗，還會增加心血管疾病、癌症的風險。

●血液變黏稠、易栓塞：身體的凝血機制也被攪亂，增加心肌梗塞、中風的機率。

●保護因子變少：像是「脂聯素」這種原本能抗發炎、幫助代謝的好物質，在代謝症候群中也會減少，讓失火情況更加惡化。

遠離代謝症候群方法

●減重是關鍵第一步：只要瘦下5-10%，身體的胰島素敏感度就會大幅改善。

●吃對食物：多吃原型食物、減少精緻糖與飽和脂肪。

●規律運動：每天30分鐘，讓身體重新找回代謝節奏。

●戒菸、少喝酒：避免額外的身體壓力源。

●定期健康檢查：早期發現、早期處理。

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