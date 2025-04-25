健康網》孩子有刷牙卻有牙結石？醫：注意2營養素攝取

黃榆鈞指出，維生素D3與K2皆存在於蛋黃中；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小朋友也會有牙結石？安曼牙醫診所院長黃榆鈞在臉書專頁「黃黃醫師寶貝牙」發文分享，近期在門診中遇到的小患者，平時刷牙狀況尚可，但檢查後仍發現牙結石。了解後發現，孩子的牙結石形成，可能與維生素D3與K2攝取不足有關，建議透過天然食物加適度的曬太陽來補充營養素。

黃榆鈞說明，牙結石的形成，是牙菌斑在口腔中堆積，經過口水中的鈣質作用後鈣化而成。當體內的鈣質無法有效被吸收到骨骼與牙齒中，反而沉積在牙齒表面，便容易形成牙結石。而這樣的狀況，可能與維生素D3與K2的攝取不足密切相關。

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黃榆鈞提到，維生素D3的主要功能是促進腸道吸收鈣質，而維生素K2則扮演引導鈣質進入骨骼與牙齒的重要角色。簡單來說，D3與K2就像建築工地上的「水泥工」，能將鈣質這些「磚頭」正確引導、堆砌，構成堅固的骨骼與齒質。反之，若缺乏K2，鈣質容易分布錯誤，進而在血管、關節或牙齒等不該沉積的地方累積，對健康產生負面影響。

黃榆鈞提到，維生素D3的主要功能是促進腸道吸收鈣質，而維生素K2則扮演引導鈣質進入骨骼與牙齒的重要角色。（圖取自黃榆鈞臉書）

黃榆鈞分享，含維生素D3的食物可⁣幫助鈣質正確吸收：

●深海魚類（鮭魚、鯖魚）⁣。

●蛋黃⁣。

●牛肝⁣。

●日曬香菇⁣。

黃榆鈞分享富含維生素K2的食物⁣：

●納豆（K2含量最高）⁣。

●發酵乳製品（起司、優格）⁣。

●雞肝、雞腿肉⁣。

●蛋黃⁣。

黃榆鈞建議，透過食物來補充健康維生素，會比額外服用保健品更有效，因為天然食物來源的維生素營養吸收率更高。

此外，維持良好的口腔衛生也很重要。黃榆鈞強調，家長應協助孩子養成正確的刷牙與使用牙線習慣，減少牙菌斑堆積，進而降低牙結石的生成機率。同時，適度的陽光照射也是提升體內D3合成的好方式，讓孩子每日接觸陽光，有助於自然產生足量的維生素D3。

黃榆鈞補充，牙結石並非單一的清潔問題，更可能是鈣質代謝失衡的身體訊號。透過均衡飲食、適當營養補充與健康生活習慣的建立，家長可以有效協助孩子擁有更健康的口腔與整體身體狀態。

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