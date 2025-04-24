健康網》天氣濕熱「妹妹」又作怪！ 抗生素、蔓越莓這樣吃

藥師表示，泌尿道感染症狀是頻尿、尿液濁濁的、解尿不舒服，甚至帶有血尿。而陰道感染則會搔癢、排出帶狀分泌物，排尿會有灼熱感或者有異味；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣悶熱潮濕，許多女性會私密處搔癢、有異味，或出現頻尿、解尿不適等症狀！藥害救濟基金會臉書發文提醒，服用抗生素，一定要遵從醫囑，配合完整療程，否則很容易反覆發作；蔓越莓則可能與部分藥品產生交互作用，食用前請先諮詢醫師或藥師。

藥害救濟基金會訪談高雄長庚紀念醫院藥劑部陳一伶藥師，整理以下5大常見私密處的問題：

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泌尿道感染、陰道感染怎麼區分？

陳一伶指出，當私密處疼痛、不舒服，多半是發生感染。它分成泌尿道感染和陰道感染兩種：泌尿道感染症狀是頻尿、尿液濁濁的、解尿不舒服，甚至帶有血尿。而陰道感染則會搔癢、排出帶狀分泌物，排尿會有灼熱感或者有異味。由於尿道和陰道兩者開口處接近，「容易交互影響，有時候也可能兩個（感染）一起來。」

有哪些治療方式？

陳一伶表示，泌尿道感染大部分是細菌感染，需服用抗生素，療程通常為5到7天。但如果療程結束，症狀不見改善，則可能是黴菌感染，需要使用抗黴菌藥物；服用抗排斥藥的器官移植病人、接受化療的癌友、紅斑性狼瘡或類風濕性關節炎等免疫力低下的病人，較容易發生黴菌感染。

有時醫生也會加開止痛藥，幫忙減輕排尿灼熱感。一旦開始進行抗生素療程，疼痛通常就會舒緩。如果經常反覆發作，建議和醫生討論進一步的治療選項。

藥師指出，陰道感染初期以為只是分泌物增加，容易被忽略，陰道炎也有可能惡化成子宮頸糜爛，發炎也會擴散到骨盆腔；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

陰道感染則有可能是細菌、黴菌或滴蟲感染。除了服用抗生素，有的還要使用陰道塞劑治療。如果初期以為只是分泌物增加，容易被忽略，陰道炎也有可能惡化成子宮頸糜爛，發炎也會擴散到骨盆腔，合併出現腰痠背疼和頻尿等症狀。

藥害救濟基金會提醒，有些人吃了兩天抗生素，感覺患部「沒有那麼癢」或「沒有那麼痛」，就自行停藥，但其實感染症尚未根治。民眾一定要遵從醫囑，配合完整療程，否則很容易反覆發作。

日常如何預防私密處感染？

別憋尿：憋尿會讓膀胱一直脹著，時間久了，尿的細菌容易滋生繁殖，造成泌尿道感染。

勤喝水：喝水少可能提高發生泌尿道感染的機會。建議每天喝6到8杯白開水（240毫升/杯）。

通風透氣衣著是首選：褲子下襠太貼合私密處肌膚，長時間流汗會悶熱潮濕，私密處也跟著不舒服。

建立良好衛生習慣：生理期來時，每2到3小時更換衛生棉墊；如果使用月亮杯或棉條，不要忘了它的存在。排尿或解便後，衛生紙擦拭方向應由前往後；若由後往前，肛門附近的細菌會跑到尿道與陰道。

少碰含糖飲料和精緻甜食：攝取高糖分，會使身體容易發炎，細菌增長。

預防私密處感染要多喝水、別憋尿、穿通風透氣衣著、建立良好衛生習慣及少碰含糖飲料和精緻甜食；圖為情境照。（圖取自freepik）

吃蔓越莓等保健食品要注意什麼？

陳一伶說明，蔓越莓含有前花青素，可以避免致病的大腸桿菌，附著在泌尿道上皮細胞，減低感染的機會。

藥害救濟基金會提醒，蔓越苺也可能與部分藥品產生交互作用，例如與抗凝血藥warfarin併用，可能導致該藥物血中濃度上升，加強體內抗凝血效果，輕則皮膚出現瘀血，重則提高出血風險。建議食用蔓越莓相關產品前，請先諮詢您的醫師或藥師，評估自身的疾病與用藥情形是否合適。

需不需要使用陰道沖洗劑？

陳一伶表示，陰道是弱酸環境，貿然使用，擔心會過度清潔，破壞體內原有共生的好菌，反而容易造成細菌滋生感染。通常使用清水沖洗就可以，尤其是敏感性肌膚或陰道已經受感染時，建議千萬不要自行灌洗，應盡速就醫，以免延誤病情。

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