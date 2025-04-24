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健康 > 心理精神

健康網》新興毒品變裝上陣 藥師籲小心毒害奪命、腦損傷

2025/04/24 20:11

藥師提醒，新興毒品的化學成分未經充分測試，對身體影響較傳統毒品更劇烈。可能導致精神障礙、情緒波動及認知功能衰退，長期使用甚至造成永久性腦損傷或精神疾病；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

藥師提醒，新興毒品的化學成分未經充分測試，對身體影響較傳統毒品更劇烈。可能導致精神障礙、情緒波動及認知功能衰退，長期使用甚至造成永久性腦損傷或精神疾病；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕彰化縣1名41歲男子毒駕逆向衝撞康橋學校環島自行車隊，造成7名學生輕重傷事件，再次凸顯新興毒品問題。台北市立聯合醫院中興院區藥劑科藥師宋珮君指出，新興毒品已成為當今社會中嚴重的公共衛生問題，尤其對年輕人群體具有極大的吸引力。這些新型毒品不僅隱蔽性高、變異性大，還因其難以被常規檢測識別，對人體健康造成嚴重威脅，不僅有成癮性問題，也可能造成腦損傷或精神方面疾病，甚至致命。

宋珮君表示， 新興毒品並非「新發明的毒品」，而是指為規避現行法律管制而製造的合成物質。這些物質通常通過改變已知毒品的結構或開發全新合成方式來製造，具有高度隱蔽性，且難以通過常規藥物檢測方法被發現。由於化學成分複雜且變異性大，這些毒品對人體的危害極大，其使用後的副作用和後果難以預測。

常見的新興毒品一次看 藥師解析其危害

●依托咪酯（Etomidate）：俗稱「喪屍煙彈」，是一種超短效靜脈麻醉藥物，通常在手術中由專業醫師嚴格監控劑量使用。然而，近年來其非法濫用問題逐漸浮現，尤其是當依托咪酯被非法添加至電子煙油中吸食時，對健康帶來極大威脅。

濫用者可能出現肌肉不自主抽動、意識混亂、昏迷等嚴重症狀，具有高度隱蔽性和不可預測的危害。

合成大麻（Synthetic cannabinoids）：模仿天然大麻作用，但對大腦影響更強烈且危險。可能引發強烈幻覺、焦慮、癲癇發作，甚至出現心跳過快和血壓升高等致命症狀。

●合成卡西酮（Synthetic cathinones）：俗稱「浴鹽」，效果類似安非他命，會引起極度興奮、暴力行為及精神錯亂，且具有高度成癮性，對個人和社會安全構成重大威脅。

●搖頭丸（MDMA）及強力搖頭丸（PMMA）：搖頭丸通常用於娛樂場合，能帶來愉悅感，但長期使用會損害大腦神經系統，並可能引發過熱、脫水及心血管問題。強力搖頭丸（PMMA）更為危險，甚至可能導致致命中毒。

●K他命（Ketamine）：具有麻醉用途，但濫用後會引起幻覺和神經系統損害，長期使用可能導致膀胱問題和認知障礙。

長期使用可能導致膀胱問題和認知障礙；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

長期使用可能導致膀胱問題和認知障礙；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

●笑氣（Nitrous oxide）：常用於麻醉，但濫用時會引起短暫興奮及缺氧、呼吸抑制等危險副作用。

●喵喵（Mephedrone）：合成興奮劑，使用後帶來愉悅感但伴隨強烈成癮性，並可能引發焦慮、食慾不振及心跳加速等不良反應。

許多新興毒品會引起呼吸抑制或心臟驟停，帶來致命風險，切勿輕易嚐試；示意圖。（圖擷取自photoAC）

許多新興毒品會引起呼吸抑制或心臟驟停，帶來致命風險，切勿輕易嚐試；示意圖。（圖擷取自photoAC）

變異合成物難檢測 毒性更甚傳統毒品

●健康危害：新興毒品的化學成分未經充分測試，對身體影響較傳統毒品更劇烈。可能導致精神障礙、情緒波動及認知功能衰退，長期使用甚至造成永久性腦損傷或精神疾病。

●急性中毒與致死風險：由於毒性不明，使用者難以預測後果。許多新興毒品會引起呼吸抑制或心臟驟停，帶來致命風險。

●成癮與心理依賴：具有極高成癮性，長期濫用嚴重影響健康、社會功能、工作、學業及家庭生活。

藥師在新興毒品防制中，著力於提供教育宣導，特別針對青少年群體，提供正確的新興毒品知識，消除誤解與錯誤觀念；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

藥師在新興毒品防制中，著力於提供教育宣導，特別針對青少年群體，提供正確的新興毒品知識，消除誤解與錯誤觀念；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

防制新興毒品 藥師積極參與宣導

宋珮君表示，藥師在新興毒品防制中，著力於提供教育宣導。特別針對青少年群體，提供正確的新興毒品知識，消除誤解與錯誤觀念。並且持續接受專業培訓，掌握最新毒品趨勢與防制策略，積極參與社區教育活動，成為守護公共健康的中堅力量。

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