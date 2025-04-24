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健康網》眼科醫師不做近視雷射有原因！ 醫揭3類人不適合手術

2025/04/24 20:30

粘靖旻解答，近視雷射並不是每個人都適合，角膜太薄、高度近視、有乾眼症的人就不合適。（圖擷取自freepik）

粘靖旻解答，近視雷射並不是每個人都適合，角膜太薄、高度近視、有乾眼症的人就不合適。（圖擷取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾常有疑問，如果眼科醫師自己都選擇戴眼鏡，是不是代表戴眼鏡比近視雷射好？高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻解答，近視雷射並不是每個人都適合，角膜太薄、高度近視、有乾眼症的人就不合適。而醫師因工作需求長時間用眼，容易視力疲勞，戴眼鏡可幫助調節視力，減少負擔；也能避免術後乾眼症來的不適。

粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」指出，各種近視雷射手術（如 LASIK、PRK、SMILE）雖然經過長時間驗證，是安全且效果穩定的手術，但也並不是所有人都適合。她也列出3個不合適的族群：

角膜太薄：雷射手術需要削薄角膜，如果角膜厚度不夠，手術風險會增加。

高度近視：有些人天生就較容易重度近視，如果近視度數過高，術後仍可能殘留部分近視，所以醫師可能就會選擇戴眼鏡，來獲得更好的視力。

有乾眼症：部分人天生淚液分泌較少，而近視雷射手術可能會讓乾眼症狀加重，因此醫師可能選擇不做手術。

粘靖旻補充，簡而言之，眼科醫師也是普通人，眼睛條件不一定符合手術標準，因此戴眼鏡很正常。

粘靖旻補充，眼科醫師也是普通人，眼睛條件不一定符合手術標準，因此戴眼鏡很正常。（圖擷取自freepik）

粘靖旻補充，眼科醫師也是普通人，眼睛條件不一定符合手術標準，因此戴眼鏡很正常。（圖擷取自freepik）

眼科醫師覺得戴眼鏡比較方便

粘靖旻提到，很多醫師因為工作需求，長時間盯著顯微鏡或電腦螢幕，用眼過度容易產生視力疲勞，而眼鏡可以幫助調整視力，減少眼睛負擔。加上手術後有時會出現夜間眩光，或乾眼症的風險，部分醫師可能選擇繼續戴眼鏡，避免這些問題。

近視雷射不能預防老花眼

粘靖旻說明，近視雷射手術只能矯正近視與散光，但不能預防或延緩老花眼。有些眼科醫師年輕時沒有做雷射，到40歲後，如果原本就有一點近視，反而可以利用「微近視」來平衡老花問題，不必完全依賴老花眼鏡。這就是為什麼有些醫師寧願保留近視，而不做手術。

粘靖旻分享近視雷射的優點：

1.擺脫眼鏡與隱形眼鏡的束縛，生活更便利。

2.矯正視力效果穩定，絕大多數人術後裸視可達1.0或更好。

3.適合運動員、軍人、空服員等不方便戴眼鏡的族群。

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