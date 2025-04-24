健康網》胸痛到冒冷汗、心跳破150下 9狀況快急診

醫師指出，胸口痛且嚴重到冒冷汗、含了第二顆緊急用藥還沒有改善、覺得快不行了，從沒有這麼痛過，別再拖了快去急診；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為體諒醫療量能不足，避免醫院急診室爆滿，許多民眾會覺得「自己的問題應該是輕症」，沒有必要去急診，但宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，有些患者體貼到甚至有點延誤病情，到底何時要去急診呢？他建議從胸口痛、心跳快、人很虛3方向來評估。

劉中平在臉書「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，只要出現以下任何一個症狀，就應該立刻去看急診。

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●胸口痛：嚴重到冒冷汗、含了第二顆緊急用藥還沒有改善、覺得快不行了，從沒有這麼痛過。

●心跳快：嚴重到喘不過氣、每分鐘超過150下、持續30分鐘還是一直跳不停。

●人很虛：單側肢體無力、嘴巴歪口齒不清、噁心嘔吐頭很痛。

衛福部在網頁彙整全國重度級急救責任醫院與兒童醫院急診即時訊息資訊，並同步請各重度級急救責任醫院公開於醫院網站及醫院明顯處，另健保「快易通APP」醫療查詢之「急診即時資訊」亦可同步查詢。

衛福部呼籲，為減緩急診壅塞，落實分級醫療制度，請民眾如有任何健康問題，能優先尋求社區診所處置，以爭取治療時效，亦可透過相關網站，了解醫院急診資訊，避免久候。

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