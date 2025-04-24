屏縣友善藥局啟動 146個據點提供長輩全方位協助

屏東縣友善藥局啟動，146個據點提供長輩最好協助。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣老年人口已突破21%，正式邁入超高齡社會，為打造安全、專業且溫暖的用藥環境，縣長周春米宣布，縣府與社區藥局合作，全縣共設立146個據點提供友善藥事照護，讓長輩不僅能就近領藥，更可獲得健康諮詢、長照轉介等服務，在熟悉的社區裡安心生活。

周春米表示，全縣目前有333家社區藥局，經過衛生局走訪串聯，已有125家加入高齡友善藥局行列，加上 21家衛生所，目前全縣共有146個據點提供友善藥事照護，讓長輩用藥更方便、安心，啟動高齡友善藥局，展現屏東縣對高齡友善城市的承諾，透過社區藥局在地關懷，成為有無障礙空間、老花眼鏡、血壓計等周邊設備的地方，也會持續邀請更多社區藥局加入高齡友善藥局行列，守護縣民的健康。

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屏東縣友善藥局啟動，藥劑師在社區提供長輩最好協助。（記者葉永騫攝）

周春米指出，高齡年長者用藥常有狀況，有的藥物太多，可能相互衝突，有藥師幫忙檢視可以保障用藥的安全，而有些是外籍看護來拿藥，也需要說明解釋，避免出狀況。

衛生局長張秀君補充，高齡友善藥局推動8大服務項目，讓民眾享有更全面的健康照護，包括用藥指導與諮詢服務、免費量血壓、教導操作健康器材、提供健康促進與用藥安全衛教、連結糖尿病、長照等健康資源、設有舒適座椅，等候更安心、提供老花眼鏡、放大鏡與大字藥袋、教導廢棄藥品正確清除方式、設有服務鈴，主動協助有需求者。

屏東縣友善藥局舉行啟動典禮，全縣146個據點提供長輩最好協助。（記者葉永騫攝）

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