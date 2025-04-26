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健康網》另類3高危機！ 外食族6警訊 高油、高糖、高鹽上榜

2025/04/26 09:27

營養師說，外食的三高危機，包括：高油、高鹽、高糖，不只帶來熱量問題，還有超額的身體負擔，都對健康造成危害；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，外食的三高危機，包括：高油、高鹽、高糖，不只帶來熱量問題，還有超額的身體負擔，都對健康造成危害；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣各式各樣美食隨處可見，讓不開伙的人解決三餐方便不少，卻也帶來健康隱憂。營養師彭逸珊指出，外食的三高危機，包括：高油、高鹽、高糖，它們組成了外食的美味，隱藏在背後的不只是熱量問題，還有超額的身體負擔。此外，外食也經常膳食纖維攝取不足、飲食單一化、暴飲暴食，都對健康帶來危害。

膳食纖維不足、暴飲暴食 6危害須留意

彭逸珊於臉書「愛健康營養師 珊珊」發文表示，雖然台灣以美食聞名，但不論是香噴噴的雞排、滷排骨，或是超下飯的肉燥、腿庫、瓜子肉，都需要大量調味；國外飲食則相對單純，如麵包、炒蛋、馬鈴薯等，烹調方式都極為簡單，吃完不會很有負擔。因此，三餐長期靠外食者，攝食仍須特別小心。她提出以下外食6大危害警訊與解決方式，建議外食族可多注意，以免對健康造成影響。

鈉攝取過多：容易有水腫狀況、長期影響血壓
鈉吃太多易水腫，彭逸珊表示，解方包括：每天水分喝足2000毫升；盡量選擇原味食物；不沾醬、不喝湯。

油脂爆量：容易攝取過多熱量、消化不良
油脂攝取爆量怎麼辦？彭逸珊提供以下解方：選擇油花較少的肉類（例如：雞肉、雞腿、魚片等）；拒吃炸物或剝掉油炸外皮、動物皮（如雞皮）；降低吃炒飯、烘焙類食品的頻率。

糖分過多：影響血糖、使精神、情緒不穩
彭逸珊表示，想避免糖分吃太多，解方包括：減少吃糖醋類、羹類、滷肉等食物，或是番茄醬、燒烤醬、沙拉醬等，避免隱藏糖分；養成習慣看營養標示，糖量越少越好；降低手搖飲、甜點攝取頻率（例如：設定每週1次）。

營養師指出，糖醋類、羹類、滷肉等食物含有隱藏糖分，會影響血糖，使精神、情緒不穩，外食應避免；示意圖。（資料照）

營養師指出，糖醋類、羹類、滷肉等食物含有隱藏糖分，會影響血糖，使精神、情緒不穩，外食應避免；示意圖。（資料照）

膳食纖維不足：影響腸道健康、排便順暢度
想解決膳食纖維攝取不足的問題，彭逸珊提出解方為：每餐一定要吃到一個拳頭大小的蔬菜量；選擇有提供五穀飯或糙米飯的店家，喜歡吃麵包者，可參考超商部分膳食纖維較高的選項；預期沒辦法吃足膳食纖維時，可挑選高纖酵素補充。

飲食單一化：短期影響血糖、長期隱性飢餓
如何避免飲食單一化？彭逸珊表示，解方包括：每天都要吃到六大類食物；避免羹麵、羹飯、大腸麵線等精緻澱粉極高的選項，或是加入足量蔬菜與蛋白質平衡一餐；盡量選擇原型食物，相對可攝取更多微量營養素。

暴飲暴食：影響消化道健康、易腹脹腹痛
彭逸珊珊說，避免暴飲暴食的解方，包括：放慢吃飯速度，細嚼慢嚥；餐餐七分飽，剛剛好；必要時使用消化酵素輔助分解食團，幫助消化。

為避免飲食單一化，營養師建議應少吃精緻澱粉極高的食物，或加入足量蔬菜與蛋白質平衡一餐，且盡量選擇原型食物；示意圖。（圖取自freepik）

為避免飲食單一化，營養師建議應少吃精緻澱粉極高的食物，或加入足量蔬菜與蛋白質平衡一餐，且盡量選擇原型食物；示意圖。（圖取自freepik）

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