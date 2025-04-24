自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

南市增1境外麻疹病例 足跡遍成大光復校區等3地

2025/04/24 14:02

南市衛生局公布境外移入麻疹確診病例活動足跡，呼籲曾出入相同場所民眾落實自我健康監測，如出現症狀時盡速就醫。 （南市衛生局提供）

南市衛生局公布境外移入麻疹確診病例活動足跡，呼籲曾出入相同場所民眾落實自我健康監測，如出現症狀時盡速就醫。 （南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市今天新增1例境外移入麻疹確診病例，南市衛生局今（24）日公布確診病例活動足跡，包括成大光復校區成功廳等3地，呼籲曾出入相同場所民眾落實自我健康監測，並於出現症狀時盡速就醫。

南市衛生局表示，該個案於4月1日至5日曾赴越南旅遊，4月17日至18日開始出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、咳嗽等症狀曾至診所就醫，並於4月21日因出疹與喉嚨痛至醫院就醫，經醫院通報為疑似麻疹個案，於4月24日確診。

衛生局說，經疫情調查發現，該名個案於可傳染期間，曾於以下時間與地點活動：

1.4月19日19:30-21:00，到國立成功大學光復校區成功廳觀賞《職男人生2-搞笑重啟》。

2.4月19日21:30-22:30，到日曜日蛋包飯（地址：東區育樂街158巷24號）用餐。

3.4月20日15:30-17:00，到京都柚子豚骨拉麵研究中心—台南三井店（地址：歸仁區歸仁大道101號2樓）用餐。

衛生局提醒，曾與個案足跡重疊的民眾，請自個案最後接觸日起持續進行自我健康監測18日。如出現麻疹疑似症狀，如發燒、出疹、咳嗽、流鼻水等，請配戴口罩並儘速就醫，並主動告知活動與接觸史。

衛生局長李翠鳳說，近期國際間麻疹疫情有升溫趨勢，且麻疹具高度傳染性，可經由空氣、飛沫，或直接接觸病人鼻腔及咽喉分泌物傳播。民眾參與各類活動、出遊或出國時，應特別注意手部衛生與佩戴口罩，若出現疑似症狀，應配戴口罩速就醫，並向醫師說明近期旅遊與接觸史。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中