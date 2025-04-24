南市增1境外麻疹病例 足跡遍成大光復校區等3地

南市衛生局公布境外移入麻疹確診病例活動足跡，呼籲曾出入相同場所民眾落實自我健康監測，如出現症狀時盡速就醫。 （南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市今天新增1例境外移入麻疹確診病例，南市衛生局今（24）日公布確診病例活動足跡，包括成大光復校區成功廳等3地，呼籲曾出入相同場所民眾落實自我健康監測，並於出現症狀時盡速就醫。

南市衛生局表示，該個案於4月1日至5日曾赴越南旅遊，4月17日至18日開始出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、咳嗽等症狀曾至診所就醫，並於4月21日因出疹與喉嚨痛至醫院就醫，經醫院通報為疑似麻疹個案，於4月24日確診。

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衛生局說，經疫情調查發現，該名個案於可傳染期間，曾於以下時間與地點活動：

1.4月19日19:30-21:00，到國立成功大學光復校區成功廳觀賞《職男人生2-搞笑重啟》。

2.4月19日21:30-22:30，到日曜日蛋包飯（地址：東區育樂街158巷24號）用餐。

3.4月20日15:30-17:00，到京都柚子豚骨拉麵研究中心—台南三井店（地址：歸仁區歸仁大道101號2樓）用餐。

衛生局提醒，曾與個案足跡重疊的民眾，請自個案最後接觸日起持續進行自我健康監測18日。如出現麻疹疑似症狀，如發燒、出疹、咳嗽、流鼻水等，請配戴口罩並儘速就醫，並主動告知活動與接觸史。

衛生局長李翠鳳說，近期國際間麻疹疫情有升溫趨勢，且麻疹具高度傳染性，可經由空氣、飛沫，或直接接觸病人鼻腔及咽喉分泌物傳播。民眾參與各類活動、出遊或出國時，應特別注意手部衛生與佩戴口罩，若出現疑似症狀，應配戴口罩速就醫，並向醫師說明近期旅遊與接觸史。

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