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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

最佳母親節禮物！高醫成功移植肝、腎助重症病患重生

2025/04/24 14:05

鍾先生（左二）捐贈自己的腎臟救母（右二），母子都非常感謝泌尿部溫聖辰醫師（右一）與盧嘉文醫師（左一）醫療團隊。（高醫提供）

鍾先生（左二）捐贈自己的腎臟救母（右二），母子都非常感謝泌尿部溫聖辰醫師（右一）與盧嘉文醫師（左一）醫療團隊。（高醫提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄54歲黃先生飽受肝硬化併發症之苦，7年前罹患肝硬化，腹水導致腫脹，彷彿比即將臨盆的肚子還大，需要每週到醫院抽腹水，母親不放棄一絲希望，唯有器官移植一途，幸遇一名重大車禍遺愛人間的器官捐贈者，在母親節前夕成功移植，黃媽媽也得到了一個最無價的母親節禮物。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院（高醫）器官移植團隊無獨有偶，也幫嫁來台灣30多年的菲籍婦人娜娜，完成活體腎臟移植手術，由她的小兒捐出一顆腎臟救母，讓原本無助的母親感受到孩子反哺的心，彷彿獲得重生。

黃男與母親、娜娜與家人都喜極而泣，感謝高醫醫療團隊，將重症病患從鬼門關救回，也感謝願捐活體器官者，尤其器官捐贈是無私而崇高的行為，能在他人生命垂危時提供希望，延續生命，每一次的器官移植，不僅包含著捐贈者無私的愛心、受贈者的感謝，還有跨團隊的共同努力。

高醫移殖中心張文燦主任表示，器官移植不僅是一項高端的醫療技術，更是一份深沉的愛與關懷，高醫在器官移植醫學上一直努力不懈，以提供高品質的活體肝臟及腎臟移植手術，一起為終末期器官衰竭的病人提供重生的機會，每一位捐贈器官的捐贈者，不論是大愛捐贈者或活體器官捐贈者，不僅在延續生命，更是為這個社會播下希望種子，傳遞無私的愛。

黃媽媽（左二）因兒子（左三）獲得大愛捐贈肝臟，遠離跑急診抽腹水的日子，感謝大愛捐贈家屬的大愛，也感謝高醫療團隊陳芳銘副院長（左一）、移植中心鄭文燦主任（右二）、程廣義副院長（右一）。（高醫提供）

黃媽媽（左二）因兒子（左三）獲得大愛捐贈肝臟，遠離跑急診抽腹水的日子，感謝大愛捐贈家屬的大愛，也感謝高醫療團隊陳芳銘副院長（左一）、移植中心鄭文燦主任（右二）、程廣義副院長（右一）。（高醫提供）

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