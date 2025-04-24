自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》跑廁所就沒便秘？ 醫：恐「隱形便秘」！用力便便當心

2025/04/24 13:42

「明明天天都有跑廁所，怎麼會便秘？」醫師說明，若排便時需要特別用力，需要當心是「隱形便秘」。（圖取自shutterstock）

「明明天天都有跑廁所，怎麼會便秘？」醫師說明，若排便時需要特別用力，需要當心是「隱形便秘」。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信大家都聽說過「天天排便才是健康的表現」，也對此深信不疑；也有很多人以為：所謂的「便秘」，意指好幾天都沒有排便。然很多人每日頻繁跑廁所，感到有便意卻又排不乾淨，甚至感到肛門有異物感？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，這很可能是「隱形便秘」。

須用力排便、便便乾硬 是危險徵兆

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，許多人以為只要每天都有排便，就不是便秘。事實上，這是常見的迷思！研究發現，有些人即使每天大便，仍然覺得自己便秘。例如：一項研究指出，高達62%的受試者在每天排便的情況下，仍自認有便秘困擾。相反地，也有不少健康者不是每天排便。

一項調查英國社區的研究發現，每日規律排便者反而是少數，只有約40%的男性和33%的女性習慣每天解便。由此可見，「每天排便」並不等於腸道通暢無阻。判斷便秘與否，我們需要看得更深入一些，比如糞便的型態和排便時的感受，而不僅僅是次數。

「慢性便秘」常被誤解為就是「好幾天都沒大便」；在醫學上，慢性便秘的意義遠不止於此。一般定義「排便少於每週3次」只是參考之一，實際診斷便秘更著重於長期持續的排便困難。根據國際診斷準則，如果在最近幾個月中，經常出現以下情況（符合兩項以上），就屬於「功能性便秘」：

●解便時需要費力，嚴重用力。

●糞便偏乾硬，顆粒或塊狀。

●排便後仍有沒有排乾淨的感覺。

●有時需要用手協助排便或改變姿勢才能順利解出。

●每週排便少於3次（這項其實排在最後）。

觀察便便 可判斷腸道蠕動

黃軒強調，「排便次數少」只是標準之一，而且並非每個便秘者都會符合。很多慢性便秘的人其實照常每天上廁所，但每次都解得辛苦、量少而不爽快。久而久之，這種反覆的不完全排便就累積成了便秘困擾。現代醫學也強調，病患的主觀感受很重要：只要長期覺得排便有困難、影響日常生活，即便你大便次數看起來正常，也應視為便秘並積極改善。

布里斯托糞便型態圖表將糞便分為1到7型，從第1型的乾硬顆粒（表示嚴重便秘）到第7型的完全水狀（表示嚴重腹瀉），介於中間的第3型（表面有裂痕的香腸狀）；第4型（光滑柔軟的長條狀），都被視為正常理想的大便形態。反之第1型和第2型糞便，屬於偏乾硬便秘糞便；第5型至第7型糞便，逐漸趨向軟便甚至水瀉。

透過觀察大便的形狀與質地，我們可以判斷腸道蠕動的速度。臨床研究顯示：糞便越硬，顆粒代表腸道蠕動越緩慢；糞便越軟，代表蠕動越快速。有趣的是，糞便型態其實比排便頻率更能反映腸道健康。

例如在一項實驗中，糞便外觀和腸道通過時間的相關性高於排便次數。因此，即使排便次數看似正常，但如果糞便型態長期偏第1到2型的硬塊狀，還是可能代表腸道蠕動偏慢、存在便秘問題。

所以，學者提醒根據國際通用的「羅馬IV標準」（Rome IV criteria），便秘不只看次數，還包括這些「炸裂」症狀：

●大便硬得像礫石，或是碎碎的小顆粒。

●每次上廁所都像打仗，得使出吃奶的力氣。

●排完還是覺得沒拉乾淨，肚子裡好像還卡著什麼。

●甚至得用手幫忙，才能「通關」。

只要這些症狀中出現兩項以上，即使每天勤奮跑廁所，也可能被診斷便秘。

想改善很簡單 天天檢視才能腸腸久久

若想排便順利，預防便秘，黃軒提供幾個實用又簡單的建議：

1.調整飲食：攝取足夠的膳食纖維和水分是王道。高纖維食物（例如全穀類、新鮮蔬果、堅果）有助增加糞便體積並軟化便質，水分則讓腸道內容物更順利移動。養成每餐都有蔬菜、水果的習慣，並多喝水，對預防糞便變乾很有幫助。

2.培養排便習慣：試著每天固定一個時間（例如早餐後）上廁所，利用胃結腸反射幫助排便。當有便意時不要忍著，及時如廁讓腸道逐漸形成生理時鐘。剛開始可能排不出太多，但長久下來可以訓練腸道按時「報到」。

3.如廁姿勢：現代馬桶的坐姿其實不夠理想，適度模仿蹲姿，可以讓直腸角度更順暢。您可以在馬桶前放個小凳子墊高腳層，讓膝蓋高於臀部，身體微微前傾，彷彿半蹲姿勢；這種姿勢能放鬆肛門附近的肌肉，有助於減少排便時的出力，讓糞便順利滑出。

反之，不良的坐姿（如腳垂地呈90度、身體過於前傾玩手機等）可能讓直腸角度變差、排便更費力。

4.運動與紓壓：久坐不動容易讓腸胃蠕動變慢。規律的運動如散步、瑜伽、跳舞等，有助於刺激腸道蠕動。運動同時也能舒緩壓力，減少焦慮對腸道的負面影響。身心放鬆時，排便通常也會比較順利。

5.求助醫師：如果已經調整生活習慣，便秘仍嚴重影響生活品質，可以諮詢醫師。醫師可能建議短期使用軟便劑或滲透型瀉劑來幫助排便，或進一步檢查是否有腸道機能障礙。

黃軒總結，便秘並不只是「幾天沒大便」這麼簡單。即使你「大便很多次」，也有可能因為糞便又硬又難拉而屬於便秘。了解糞便型態和慢性便秘的真相，可以幫助我們正確面對腸道健康，不再被迷思誤導。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中