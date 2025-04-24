健康網》跑廁所就沒便秘？ 醫：恐「隱形便秘」！用力便便當心

「明明天天都有跑廁所，怎麼會便秘？」醫師說明，若排便時需要特別用力，需要當心是「隱形便秘」。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信大家都聽說過「天天排便才是健康的表現」，也對此深信不疑；也有很多人以為：所謂的「便秘」，意指好幾天都沒有排便。然很多人每日頻繁跑廁所，感到有便意卻又排不乾淨，甚至感到肛門有異物感？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，這很可能是「隱形便秘」。

須用力排便、便便乾硬 是危險徵兆

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，許多人以為只要每天都有排便，就不是便秘。事實上，這是常見的迷思！研究發現，有些人即使每天大便，仍然覺得自己便秘。例如：一項研究指出，高達62%的受試者在每天排便的情況下，仍自認有便秘困擾。相反地，也有不少健康者不是每天排便。

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一項調查英國社區的研究發現，每日規律排便者反而是少數，只有約40%的男性和33%的女性習慣每天解便。由此可見，「每天排便」並不等於腸道通暢無阻。判斷便秘與否，我們需要看得更深入一些，比如糞便的型態和排便時的感受，而不僅僅是次數。

「慢性便秘」常被誤解為就是「好幾天都沒大便」；在醫學上，慢性便秘的意義遠不止於此。一般定義「排便少於每週3次」只是參考之一，實際診斷便秘更著重於長期持續的排便困難。根據國際診斷準則，如果在最近幾個月中，經常出現以下情況（符合兩項以上），就屬於「功能性便秘」：

●解便時需要費力，嚴重用力。

●糞便偏乾硬，顆粒或塊狀。

●排便後仍有沒有排乾淨的感覺。

●有時需要用手協助排便或改變姿勢才能順利解出。

●每週排便少於3次（這項其實排在最後）。

觀察便便 可判斷腸道蠕動

黃軒強調，「排便次數少」只是標準之一，而且並非每個便秘者都會符合。很多慢性便秘的人其實照常每天上廁所，但每次都解得辛苦、量少而不爽快。久而久之，這種反覆的不完全排便就累積成了便秘困擾。現代醫學也強調，病患的主觀感受很重要：只要長期覺得排便有困難、影響日常生活，即便你大便次數看起來正常，也應視為便秘並積極改善。

布里斯托糞便型態圖表將糞便分為1到7型，從第1型的乾硬顆粒（表示嚴重便秘）到第7型的完全水狀（表示嚴重腹瀉），介於中間的第3型（表面有裂痕的香腸狀）；第4型（光滑柔軟的長條狀），都被視為正常理想的大便形態。反之第1型和第2型糞便，屬於偏乾硬便秘糞便；第5型至第7型糞便，逐漸趨向軟便甚至水瀉。

透過觀察大便的形狀與質地，我們可以判斷腸道蠕動的速度。臨床研究顯示：糞便越硬，顆粒代表腸道蠕動越緩慢；糞便越軟，代表蠕動越快速。有趣的是，糞便型態其實比排便頻率更能反映腸道健康。

例如在一項實驗中，糞便外觀和腸道通過時間的相關性高於排便次數。因此，即使排便次數看似正常，但如果糞便型態長期偏第1到2型的硬塊狀，還是可能代表腸道蠕動偏慢、存在便秘問題。

所以，學者提醒根據國際通用的「羅馬IV標準」（Rome IV criteria），便秘不只看次數，還包括這些「炸裂」症狀：

●大便硬得像礫石，或是碎碎的小顆粒。

●每次上廁所都像打仗，得使出吃奶的力氣。

●排完還是覺得沒拉乾淨，肚子裡好像還卡著什麼。

●甚至得用手幫忙，才能「通關」。

只要這些症狀中出現兩項以上，即使每天勤奮跑廁所，也可能被診斷便秘。

想改善很簡單 天天檢視才能腸腸久久

若想排便順利，預防便秘，黃軒提供幾個實用又簡單的建議：

1.調整飲食：攝取足夠的膳食纖維和水分是王道。高纖維食物（例如全穀類、新鮮蔬果、堅果）有助增加糞便體積並軟化便質，水分則讓腸道內容物更順利移動。養成每餐都有蔬菜、水果的習慣，並多喝水，對預防糞便變乾很有幫助。

2.培養排便習慣：試著每天固定一個時間（例如早餐後）上廁所，利用胃結腸反射幫助排便。當有便意時不要忍著，及時如廁讓腸道逐漸形成生理時鐘。剛開始可能排不出太多，但長久下來可以訓練腸道按時「報到」。

3.如廁姿勢：現代馬桶的坐姿其實不夠理想，適度模仿蹲姿，可以讓直腸角度更順暢。您可以在馬桶前放個小凳子墊高腳層，讓膝蓋高於臀部，身體微微前傾，彷彿半蹲姿勢；這種姿勢能放鬆肛門附近的肌肉，有助於減少排便時的出力，讓糞便順利滑出。

反之，不良的坐姿（如腳垂地呈90度、身體過於前傾玩手機等）可能讓直腸角度變差、排便更費力。

4.運動與紓壓：久坐不動容易讓腸胃蠕動變慢。規律的運動如散步、瑜伽、跳舞等，有助於刺激腸道蠕動。運動同時也能舒緩壓力，減少焦慮對腸道的負面影響。身心放鬆時，排便通常也會比較順利。

5.求助醫師：如果已經調整生活習慣，便秘仍嚴重影響生活品質，可以諮詢醫師。醫師可能建議短期使用軟便劑或滲透型瀉劑來幫助排便，或進一步檢查是否有腸道機能障礙。

黃軒總結，便秘並不只是「幾天沒大便」這麼簡單。即使你「大便很多次」，也有可能因為糞便又硬又難拉而屬於便秘。了解糞便型態和慢性便秘的真相，可以幫助我們正確面對腸道健康，不再被迷思誤導。

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