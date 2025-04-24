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健康網》不只補鈣才需要！ 身體免疫調節、抗發炎也靠「它」
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕補鈣需要維生素D，身體免疫運作也少不了它。醫師沈孟暵說，維生素D能讓樹突細胞不要過度反應，也能管好單核細胞、巨噬細胞不衝動作用，還能召喚抗菌肽直接攻擊細菌、病毒。此外，它還能讓T細胞更聰明，減少發炎並讓身體保持平衡，不會因為免疫系統太激動而受傷。另，想讓維生素D幫忙，建議平日可多曬太陽，或吃魚類、蛋黃等富含維生D的食物補充。
抗病菌 指揮免疫大軍作用
沈孟暵於臉書「沈孟暵 皮膚醫師」發文指出，身體免疫系統就像一支軍隊，隨時準備對抗細菌、病毒這些「壞傢伙」。維生素D就像身體軍隊的教練，可幫忙調節各細胞的表現，讓戰鬥更有力又不會亂來。它的作用包括以下3項：
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●讓「哨兵」樹突細胞冷靜：樹突細胞（DCs）像是身體的哨兵，負責發現敵人並叫來幫手。維生素D會讓這些哨兵不要太激動，減少發出「緊急警報」（像是IL-12），還會讓它們保持冷靜（增加IL-10），不會一下子叫太多「戰士」（T細胞）來亂鬥。這樣就不會因為過度反應而傷了自己。
●管好單核細胞、巨噬細胞：單核細胞和巨噬細胞是負責吃掉壞傢伙的「清潔隊」，維生素D會讓它們不要太衝動，適當控制它們的力氣，還能調整一些信號（像是白介素和TNF-α），讓它們打怪時更有策略。
●召喚抗菌「小武器」：維生素D還能叫出「抗菌肽」（像是cathelicidin和defensin），這些小武器就像隱形盾牌，可直接攻擊細菌、病毒，幫身體更快把壞傢伙趕走。
減發炎 讓T細胞更聰明
沈孟暵說，除了先天免疫的「前線軍隊」，維生素D也會幫忙後天的「後援部隊」（像是T細胞），讓它們更聰明：
●讓T細胞不要太衝動：T細胞是免疫系統的「主力戰士」，維生素D會讓它們少製造「戰鬥燃料」（像是IL-2或IFN-γ），避免打得太過火，還會鼓勵「和平部隊」（Th2和Treg細胞）出來維持秩序，減少發炎。
●管住「壞脾氣」的Th17：有種T細胞稱為Th17，脾氣很壞，愛製造亂子。維生素D會壓住它們，讓身體不會因為發炎而受傷。
●幫CD8⁺T細胞保持平衡：CD8⁺T細胞是「狙擊手」，負責殺死壞細胞。維生素D可讓它們不要太拚命，保持冷靜又有效率。
沈孟暵提醒，想讓維生素D幫忙很簡單，平日可多曬點太陽（但別曬太久，以免曬傷）、吃些富含維生D的食物，如魚類、蛋黃，或吃維生素D補充劑。
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