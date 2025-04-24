台中女子肌瘤宛如哈密瓜 術後如願獲麟兒

蔡姓女患者去年12月剖腹生產出寶寶，感謝童綜合醫院婦產部主任劉錦成與團隊的醫療協助。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市35歲蔡姓女患者，6年前因罹患子宮肌瘤接受過肌瘤切除手術，術後隔2年肌瘤復發再度接受手術治療；沒想到近2年因想要懷孕進行孕前檢查時，卻再度發現子宮內多發性肌瘤，整體加起來大小約24公分，將整個子宮肌瘤切除後，術後復原良好。進行試管受孕也順利懷孕，去年12月剖腹生產出一名健康可愛的男嬰。

童綜合醫院婦產部主任劉錦成表示，蔡女檢查後發現肌瘤巨大，核磁共振（MRI）影像下，發現是多發性肌瘤組成，整體加起來如一顆哈密瓜大小，導致整個子宮被肌瘤推擠向上，位移到上腹部，只能進行傳統開腹切除手術。

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手術時因肌瘤過大加上位置關係術中發生子宮頸與子宮連接處斷裂，最後將整個子宮肌瘤切除後，再行子宮頸與子宮進行縫合。後來進行試管受孕也順利懷孕，每次產檢都特別提醒蔡女懷孕過程中必須隨時注意子宮破裂的癥兆，直到去年12月順利剖腹生產，術中檢視之前子宮頸與子宮連接處縫合傷口相當完整癒合良好，讓患者與家人都非常歡喜。

劉錦成表示，子宮肌瘤是由子宮內肌肉細胞形成，好發於30歲以上的女性，可能每4人就有1人會罹患子宮肌瘤，雖然大部分是良性腫瘤，但仍需即早發現即早治療。子宮肌瘤大多沒有症狀，但肌瘤所在位置與大小會影響身體器官，臨床上有子宮異常出血、經血過多導致貧血，或是因壓迫產生下腹痛、不孕、流產等情況。

蔡女原本擔心縫合處會有影響，怕懷孕到生產時會有狀況，還好後面順利試管受孕，加上主任每次產檢時都溫馨提醒要注意子宮破裂的癥兆，整個懷孕過程與生產都完全沒有影響，剖腹生產時發現傷口癒合非常好，產後復原良好，寶寶也非常健康。

劉錦成指出，子宮肌瘤雖然是婦科常見的良性腫瘤，但若不進行治療，可能出現更多其他不適症狀，如月經增多、經期延長、下腹脹痛、腰酸背痛、嚴重者導致貧血、流產、不孕等。呼籲女性朋友應定期進行婦科檢查，由專科醫師進行專業診療，即早發現疾病即早治療。

核磁共振（MRI）影像下，發現是多發性肌瘤組成，整體加起來大小約24公分，導致整個子宮被肌瘤推擠向上，位移到上腹部，紅色圈為患者的子宮，橘色線條為肌瘤分布位置。（童綜合醫院提供）

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