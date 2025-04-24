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健康網》飯菜放電鍋保溫 小心耗電又容易腐敗！

2025/04/24 11:43

不少人喜歡用電鍋保溫飯菜，但這麼做容易孳生細菌。（資料照）

不少人喜歡用電鍋保溫飯菜，但這麼做容易孳生細菌。（資料照）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人在煮完飯後，喜歡將飯菜放在電鍋中保溫，甚至以為這樣「不會腐敗」。經濟部能源署與衛福部食藥署皆提醒，這麼做不但會造成食物上的細菌增加，還更加耗電！經濟部能源署表示，「看起來耗電不多，但點點滴滴都是流失的能源，荷包也是這樣無形中消瘦。」

臉書粉專「經濟部能源署」說明，攝氏7度到60度是細菌最喜歡的溫度，大部分電鍋保溫約在攝氏50度到60度，正是細菌大量繁殖的溫度！電鍋保溫飯菜，除了滋生細菌，還十分浪費能源。

​一般電鍋煮飯模式下消耗功率約是 800 瓦，保溫模式下是 40 瓦。1度電等於耗電功率 1 千瓦的電器使用 1 小時所消耗的電量，耗電度數 = 消耗功率（W） × 使用時間（hr） ÷ 1,000。

用餐前煮飯、用餐時保溫，時間約 1 小時，約消耗0.84度。煮飯耗電=800（W）× 1 （hr）÷1,000=0.8度。用餐時間保溫=40（W）×1（hr）÷1,000=0.04度。煮飯 + 用餐時保溫耗電度數 = 0.84 度。​將晚餐飯菜保溫到隔天一早，超過12小時，就會消耗 0.48 度！隔夜保溫=40（W）×12（hr）÷1,000=0.48度

食藥署提醒，料理或食材保存不當，容易孳生細菌。（圖取自shutterstock）

食藥署提醒，料理或食材保存不當，容易孳生細菌。（圖取自shutterstock）

另外食藥署的「食藥闢謠專區」提到，有部分人認為「食物用傳統電鍋保溫就不會壞？」一般而言，食品加熱的中心溫度需超過攝氏70度，細菌才易被消滅。保存溫度方面，熱存溫度需高於60度，冷藏溫度需低於7度，才能降低細菌生長速度。溫度介於7到60度之間稱為「危險溫度帶」，因為許多細菌在此段溫度間，都能快速生長繁殖。

傳統電鍋運作原理是利用外鍋底板電熱管加熱，當外鍋水量蒸發殆盡，外鍋底板溫度開始飆升超過100度，此時會觸動底板偵測溫度裝置而停止電熱管加熱，電路切換至保溫電路進行約65度的保溫功能。但不同品牌或型號保溫溫度可能不同，而且傳統電鍋鍋蓋也非完全密封，較難確定保溫時，可以一直維持在超過60度的狀態。

因此，使用傳統電鍋保溫食品，如果不小心落入「危險溫度帶」的溫度，反而容易助長細菌大幅孳生，保溫時間一旦太長，食品容易有腐敗變質的情形發生。

食藥署提醒，餐點製備完畢後，應儘速食用，如未能馬上食用，最好保溫在60度以上，或儘速冷藏（7度以下）或冷凍（-18度以下）保存。

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