健康網》10不良飲食習慣害短命！ 吃太快、沒吃早餐都中

醫師提醒，吃飯太快，腦袋還沒來得及接收到「飽了」的訊號，就可能吃超過所需熱量；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早餐沒吃、晚上狂吃消夜，吃飯像打仗，5分鐘解決？小心這些飲食習慣，默默害短命！胸腔暨重症專科醫師黃軒在粉專點名10不良飲食習慣，如吃過熱食物、醃製物恐引食道癌；暴飲暴食不利腸胃；吃太快攝取過多熱量、脂肪肝風險升；早餐沒吃、愛喝手搖不利血糖；吃太鹹易高血壓；隔夜菜恐藏黃麴毒素；太晚吃晚餐，消化不良，脂肪堆積；不吃主食，少了關鍵蛋白抗氧化，助緩老。

1.一直吃熱燙食物：研究證實，65℃以上熱飲會讓食道癌風險暴增‌，因為高溫會反覆灼傷黏膜，就像皮膚被燙傷後結痂又撕裂，最終可能演變成癌變‌，更可怕的是，‌火鍋湯底、現沖熱茶即使放涼5分鐘，中心溫度仍可能超過70℃‌。建議食物入口溫度控制在10°C–40°C之間，可透過嘴唇輕碰食物測試溫度，超過體溫（約37℃）就再等等，讓食物和飲料稍微放涼，等到不燙口再吃最安全。

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2.一直吃腌製食物：香腸、臘肉、泡菜、鹹魚等傳統美食，雖然下飯但不利於健康。研究發現每週吃4天以上的腌菜者，死於食道癌風險高出45%，出血性中風風險也升高，且腌製品中藏有亞硝酸鹽、高鈉，還可能形成N-亞硝基化合物，不但傷胃，還可能致癌。建議少碰香腸、臘肉、泡菜，多吃新鮮天然食材。

3.一直暴飲暴食：大吃大喝可能引發急性胰臟炎，尤其是間歇性暴食，比長期高脂飲食，還更容易導致動脈粥樣硬化，建議每餐7分飽，腸胃不鬧脾氣，更健康。

醫師表示，沒吃早餐可能使血糖不穩，增加肥胖、糖尿病與心臟病風險；示意圖。（圖取自freepik）

4.早餐又沒吃：你以為不吃早餐能減肥？但其實並不然，空腹超過12小時，大腦會啟動「饑荒警報」‌，午餐時吸收熱量效率直接翻倍，不只如此，不吃早餐還可能使血糖不穩，增加肥胖、糖尿病與心臟病風險。1項研究顯示，早上9時後才吃早餐者，得到第2型糖尿病的風險更高出59%，建議早餐時間應維持在7-8時，讓身體生理節奏，與代謝同步啟動，遠離疾病與肥胖

5.一直吃太快：吃飯太快，腦袋還沒來得及接收到「飽了」的訊號，就可能吃超過所需熱量。最新研究指出，每餐不到5分鐘的人，脂肪肝風險高出81%，因此用餐時間至少應15-20分鐘，細嚼慢嚥才能有健康。

6.一直都吃太鹹：很多方便的外食，常常是高鹽、高油、高糖三重地雷。尤其鹽吃太多，容易導致高血壓、腦中風和骨質疏鬆！建議每日攝鹽量不超過6克，尤其小心「隱形鹽」：醬油、醃製品、零食、即食麵。

7.一直喝手搖飲料：珍奶、可樂、果汁，看似快樂的糖分，卻會讓你越喝越上癮，就像「糖毒」控制了你的大腦！研究指出，含糖飲與45種疾病有關，包括心臟病、糖尿病、癌症等。建議每日游離糖攝取量應少於25克（相當於1瓶低糖飲料），盡量選擇無糖茶、水，別再寵壞你的胰島素。

研究顯示，含糖飲與45種疾病有關，包括心臟病、糖尿病、癌症等；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

8.一直吃隔夜菜：過夜變質食物中，可能藏有黃麴毒素，一般烹調溫度無法分解毒素，尤其別以為切掉發霉的部分就沒事，其實毒素早已「滲透」整塊食物，因此只要食物有疑慮，寧可丟掉，別再冒險。

9.太晚吃晚餐：吃得晚，身體來不及消化，熱量變成脂肪堆積。1項研究指出，晚餐不規律或過晚，腦出血風險提升44%，建議晚餐安排在18-20時之間，不僅對血管好，也有助睡眠品質！

10.一直不吃主食：研究發現，碳水化合物佔總熱量約53.7%時，體內長壽蛋白「Klotho」濃度最高，有助於抗氧化、調節代謝、促進神經健康，延緩老化，建議白米、糙米、地瓜、燕麥輪流吃，主食不能消失。

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