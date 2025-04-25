健康網》腸胃不適小心腹股溝疝氣！ 醫示警注意5症狀

醫師說明，如果疝氣變大或腸子被卡住，可能會影響腸道功能，導致腹痛、腹脹或排氣困難、便秘等；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「小弟弟」附近形成凸起的腫塊，當心可能是腹股溝疝氣。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」提醒，腹股溝疝氣是常見疾病，當出現5大症狀，如腹股溝區域有突起或腫塊、腫脹部位有不適或疼痛感、腹股溝或蛋蛋腫脹、腹部或腹股溝有墜脹感、腸胃不適時，建議就醫檢查、治療。

●腹股溝區域有突起或腫塊：最常見症狀，在大腿根部或陰囊附近，出現可見或可觸摸的腫塊，且腫塊通常在站立時更明顯，平躺時會縮小或消失。這是因為當腹腔內壓增加，包括用力咳嗽、提重物或大笑時，腹內器官會擠壓到薄弱的腹壁，導致疝氣更加明顯，因此提醒，若發現腹股溝處有不明腫塊，但不會疼痛或影響日常活動，仍應及早就醫，避免病情惡化。

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●腫脹部位有不適或疼痛感：在疝氣出現時，可能會感到腹股溝部位有壓迫感、悶痛或輕微刺痛。這種不適感在久站、運動、搬重物或咳嗽時，會特別明顯。此外，如果疝氣變大，疼痛可能會變得更明顯且持續，甚至影響日常活動。如果疼痛突然加劇，可能代表腸子被卡住，也就是嵌頓疝氣，這是一種危險的併發症，應立即就醫。

醫師提醒，腹股溝區域有突起或腫塊，恐罹腹股溝疝氣；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

●腹股溝或蛋蛋腫脹：這基本上是男性的狀況，腹股溝疝氣可能會擴展到蛋蛋內，導致陰囊腫脹，甚至變得大小不對稱。有些患者可能會覺得蛋蛋裡面，有額外的組織，觸摸時像是一個「額外的小袋子」。如果腸子掉進蛋蛋，可能會影響局部血液循環，導致發紅、腫脹，甚至壓痛。我要提醒，陰囊腫脹有時會與其他疾病，像是精索靜脈曲張、睪丸積水混淆，我會建議盡早找醫師診斷！

●腹部或腹股溝有墜脹感：有些患者即使沒有明顯腫塊，也可能會覺得下腹部或腹股溝區域有沉重、墜脹或牽扯感。且這種感覺在長時間站立、走路或運動時特別明顯。反之，在休息或躺下後，症狀通常會減輕。此症狀易忽略，但可能是疝氣的早期徵兆，因此若經常感到不明原因的墜脹感，務必就醫檢查。

●腸胃不適：如果疝氣變大或腸子被卡住，也就是所謂的嵌頓疝氣，可能會影響腸道功能，導致噁心或嘔吐、腹痛、腹脹或排氣困難，還有便秘，嚴重甚至無法排便。這些症狀可能代表疝氣已經發展成腸阻塞，甚至可能引發腸壞死，需要緊急手術治療！所以，如果出現腹部劇痛、無法排氣、嘔吐等症狀，請立即就醫，以免危及生命。

醫師表示，腹股溝疝氣可能會擴展到蛋蛋內，導致陰囊腫脹，甚至變得大小不對稱；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

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