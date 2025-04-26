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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》股市震盪難入睡？ 中醫教3招紓壓助好眠

2025/04/26 19:41

中醫診所表示，因股市震盪，導致腦袋停不下來又難入睡，出現壓力型失眠症狀，不僅影響睡眠，免疫力、情緒也會跟著走下坡；情境照。（圖取自freepik）

中醫診所表示，因股市震盪，導致腦袋停不下來又難入睡，出現壓力型失眠症狀，不僅影響睡眠，免疫力、情緒也會跟著走下坡；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普祭出關稅政策後，股市就像坐雲霄飛車，讓投資人心裡七上八下好不安。昌盛堂中醫診所指出，因股市震盪，導致腦袋停不下來又難入睡，出現壓力型失眠症狀，不僅影響睡眠，免疫力、情緒也跟著下滑。建議睡前可泡腳、喝溫牛奶、搭配穴位按摩，並建立睡前儀式感，有助放鬆紓壓又好眠。

失眠也會影響免疫力

昌盛堂中醫診所於臉書專頁網頁表示，壓力型失眠是現代人常見的狀況之一，尤其遇到投資市場不穩、工作壓力、生活節奏快，更容易陷入「明明累，但睡不著」的惡性循環：一躺下腦袋反而更清醒，想東想西停不下來；半夜醒來後難再入睡，隔天精神渙散；有些人甚至會開始胸悶、心悸、焦慮不安。長期下來不只影響睡眠品質，更會讓整體體力、情緒、免疫系統走下坡。

3方式有助放鬆穩情緒

至於該怎麼調整？昌盛堂中醫診所建議，除停止滑手機、不看財經節目之外，也可透過以下3種傳統又實用的方法，幫助自己「慢下來」：

夜間泡腳：泡腳能讓一天的疲憊慢慢被釋放，建議睡前泡15-20分鐘，可以加入薰衣草、艾草或玫瑰花，增加放鬆效果。

喝對飲品：睡前來杯溫牛奶，能幫助放鬆、補氣安神。記得別喝咖啡、濃茶、含糖飲料，避免讓交感神經於睡前再被刺激。

中醫診所說，睡前記得別喝咖啡、濃茶、含糖飲料，避免讓交感神經於睡前再被刺激；可喝杯溫牛奶，有助放鬆、補氣安神；情境照。（圖取自freepik）

中醫診所說，睡前記得別喝咖啡、濃茶、含糖飲料，避免讓交感神經於睡前再被刺激；可喝杯溫牛奶，有助放鬆、補氣安神；情境照。（圖取自freepik）

穴位按摩：建議試著睡前按摩以下3穴位，每個穴位按壓3-5分鐘，按摩搭配深呼吸，有助整個人慢慢放鬆下來：

1.百會穴（頭頂正中）：幫助放空、清腦。

2.神門穴（手腕內側）：安神助眠效果好。

3.太衝穴（腳背，拇指與第二趾之間）：紓壓、穩定情緒。

建立睡前儀式感

昌盛堂中醫診所指出，睡不好不是「不夠累」，而是「壓力還沒被好好釋放」。每天睡前1小時關燈、放下手機，搭配聆聽輕音樂、冥想、伸展或寫下「今日感謝清單」，讓身心進入休息模式。久了身體就會形成自然節奏，到點就想睡。有時候不是股市太刺激，而是沒給自己一個「可以安心休息」的空間。

昌盛堂中醫診所強調，如果以上方法都嘗試過，還是常常晚上翻來覆去，早上起床覺得累、精神差，建議可找專業醫師一起找出問題根源，讓你一覺好眠。

中醫診所指出，每天睡前1小時關燈、放下手機，搭配聆聽輕音樂、冥想等，久了身體就會形成自然節奏，到點就想睡；情境照。（圖取自freepik）

中醫診所指出，每天睡前1小時關燈、放下手機，搭配聆聽輕音樂、冥想等，久了身體就會形成自然節奏，到點就想睡；情境照。（圖取自freepik）

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