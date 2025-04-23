中部每年9千人急性冠心症 救護車配置救命神器

為把握急性心肌梗塞黃金搶救時間，中彰投等3縣市的救護車均配置12導程心電圖設備。（健保署中區業務組提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕急性心肌梗塞為「與時間賽跑」的疾病，健保署中區業務組組長丁增輝表示，中部地區每年約9千人，因急性冠心症被救護車送醫急救。為掌握黃金搶救時間，中彰投等3縣市的救護車均配置12導程心電圖設備，讓第一線人員可即時完成檢測，並透過醫師遠距判讀，提供必要醫療指導，搭配急救醫院的心導管團隊，三方無縫接軌，有效降低猝死及後遺症風險，為中部地區打造護心網絡。

為更有效掌握搶救時間，健保署中區業務組推動「到院前救護車心電圖判讀跨院合作計畫」，並獎勵24小時即時提供判讀及線上醫療指導的醫師，今（2025）年由主責的中國醫藥大學附設醫院及秀傳醫院參與該計畫。

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健保署中區業務組指出，一名住台中北區73歲陳姓阿公，今年３月在晚餐時突然感到胸悶不適、呼吸困難，倒地意識不清。家人向119求救，救護人員抵達現場，評估後立即為他裝上心電圖監測並同步上傳，經醫師判讀為急性心肌梗塞並線上指導使用經皮心律調節器及給藥。

陳阿公在救護車到院前，醫院已做好急救準備，到院後50分鐘內完成心導管手術，住院3日後康復出院。

為把握急性心肌梗塞黃金搶救時間，中彰投等3縣市的救護車均配置12導程心電圖設備。（健保署中區業務組提供）

為把握急性心肌梗塞黃金搶救時間，中彰投等3縣市的救護車均配置12導程心電圖設備。（健保署中區業務組提供）

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