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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

竹市國健整合性篩檢啟動 婦產科醫成功篩出直腸癌患者

2025/04/23 15:23

新竹市府推動國民健康整合性篩檢服務，鼓勵市民及30歲以上的青年參加健檢，可提早發現提早接受治療。（記者洪美秀攝）

新竹市府推動國民健康整合性篩檢服務，鼓勵市民及30歲以上的青年參加健檢，可提早發現提早接受治療。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市衛生局啟動年度「健康新竹，全齡樂活」整合性健康篩檢，代理市長邱臣遠表示，今（2025）年竹市「一次受檢，全面篩檢」服務，提供30歲以上市民年年做篩檢；今年加碼免費大腸癌篩檢服務（定量免疫法糞便潛血檢查），並與醫療院所及診所合作，推出12場假日大型社區整合性健康篩檢，方便市民安排時間。

婦產科醫師陳建銘也分享，今年已成功透過糞便潛血的篩檢，檢出2名直腸癌患者，且讓患者成功接受手術，突顯篩檢的重要性。

新竹市府推動國民健康整合性篩檢服務，鼓勵市民及30歲以上的青年參加健檢，可提早發現提早接受治療。（記者洪美秀攝）

新竹市府推動國民健康整合性篩檢服務，鼓勵市民及30歲以上的青年參加健檢，可提早發現提早接受治療。（記者洪美秀攝）

竹市因產業特性工時高、壓力大，30歲以上民眾大多為家中重要的經濟與照護支柱。市府除結合中央經費提供成人預防保健及癌症篩檢，更加碼推出整合性篩檢服務，讓竹市30歲以上市民可享「年年做篩檢」服務，去（2024）年已有超過7000位市民參與篩檢。

衛生局指出，據112年資料統計，結腸直腸和肛門癌位居竹市癌症十大死因第4位。隨城市發展與外食習慣普及，高油、高鹽飲食與高壓工時增加代謝症候群與癌症風險。今年市府加碼提供30歲以上市民免費大腸癌篩檢服務（定量免疫法糞便潛血檢查），呼籲市民早篩檢、早安心。今年整合性健康篩檢活動提供市民彈性且多元選擇，竹市34家合約院所也推平日及假日場次，採預約制，可依市民時間安排。

新竹市府推動國民健康整合性篩檢服務，鼓勵市民及30歲以上的青年參加健檢，可提早發現提早接受治療。（記者洪美秀攝）

新竹市府推動國民健康整合性篩檢服務，鼓勵市民及30歲以上的青年參加健檢，可提早發現提早接受治療。（記者洪美秀攝）

婦產科醫師陳建銘也提到，很多民眾對婦產科辦整合性篩檢有疑慮，但其實婦產科診所因應多數新生兒都轉往醫院接生，婦產科診所已轉型擴大社區國民健檢服務，不管男生或女生都可來，且今年就成功透過糞便潛血篩檢出2名男性罹結腸直腸癌，且協助轉銜到醫院進行切除手術。

新竹市府推動國民健康整合性篩檢服務，鼓勵市民及30歲以上的青年參加健檢，可提早發現提早接受治療。（記者洪美秀攝）

新竹市府推動國民健康整合性篩檢服務，鼓勵市民及30歲以上的青年參加健檢，可提早發現提早接受治療。（記者洪美秀攝）

新竹市府推動國民健康整合性篩檢服務，鼓勵市民及30歲以上的青年參加健檢，可提早發現提早接受治療。（記者洪美秀攝）

新竹市府推動國民健康整合性篩檢服務，鼓勵市民及30歲以上的青年參加健檢，可提早發現提早接受治療。（記者洪美秀攝）

新竹市府推動國民健康整合性篩檢服務，鼓勵市民及30歲以上的青年參加健檢，可提早發現提早接受治療。（記者洪美秀攝）

新竹市府推動國民健康整合性篩檢服務，鼓勵市民及30歲以上的青年參加健檢，可提早發現提早接受治療。（記者洪美秀攝）

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