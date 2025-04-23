被誤解的ADHD童年 他開發AI協助診斷自閉症

鄭中遠（右）出席台大醫院舉辦的「世界嬰兒、兒童與青少年精神健康日」記者會，分享從病人走向研究者，在台大醫院副院長高淑芬（左）鼓勵下，投入兒童精神疾病與AI診斷工具開發。 （台大醫院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「小時候聯絡簿常常紅字，還會被老師畫『哭哭臉』，說我帶壞同學、捉弄別人。」35歲的鄭中遠回憶，他曾是老師與家長眼中「難管教」的孩子，直到國中確診注意力不足過動症（ADHD），人生才出現轉變，一路從建中念到博士班，不僅跨越學習障礙，還投入ADHD與AI診斷工具研究，榮獲國家新創獎肯定。

鄭中遠今（23日）出席台大醫院舉辦的「世界嬰兒、兒童與青少年精神健康日」記者會，分享從病人走向研究者的心路歷程。他回憶，國小時因坐不住、衝動行為常被責備，國二因升學壓力與同學關係緊張，才由父母陪同就醫，確診ADHD。當時還沒有長效藥物，一天要吃3次藥，「同學都會提醒我吃藥，慢慢才穩定下來，我自己沒什麼感覺，但大家都說我比較能控制自己。」

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因患有ADHD，連同學在考試時塗答案卡的窸窸窣窣聲音，都會讓鄭中遠分心，所幸學校協助申請個別考場，加上特教資源與課業輔導，他逐步克服大班教學的不適，順利念到博士班，專攻資訊工程，在台大醫院副院長高淑芬的鼓勵下，投入兒童精神疾病與AI診斷工具開發，打造自閉症篩檢系統，盼幫助更多像當年的自己一樣的孩子。

高淑芬提到，台大曾受衛福部委託，在2015至2017年間針對19縣市、近萬名8至15歲學童進行精神健康調查，結果顯示，國內學童精神疾病終生盛行率高達31.6%，六個月盛行率也有25%，等於每4名學童中就有1人正面臨心裡困擾。

常見病症包括焦慮症（15.2%）、睡眠障礙（12%）、ADHD（10.1%）、憂鬱症（2.8%）與自閉症（約1%）。更令人憂心的是，有8.2%曾出現輕生意念，但健保系統的就醫率僅2.8%，顯示多數孩子未被及時發現與介入。

台灣兒童青少年精神醫學會理事長林健禾補充，COVID-19疫情後，青少年的憂鬱、自傷問題明顯上升，但多數家長對心理健康仍有疑慮，常錯失黃金治療期。目前全台18歲以下人口約400萬，專科醫師卻不到400位，平均每人須服務逾萬名孩童，醫療資源嚴重不足。

高淑芬指出，家庭壓力、課業負擔、3C成癮與校園霸凌，都是精神疾病高風險因子，除建立跨校社區支持網絡、消除汙名，最新研究也發現，心肺與肌耐力佳的10至16歲族群，罹患焦慮、憂鬱、ADHD等精神疾病的風險較低，台灣應積極提升兒少運動頻率。她也建議，應發展在地化治療模式，比照日、韓設立專責研究機構，定期監測盛行率，以利早期診斷與介入。

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台大醫院舉辦的「世界嬰兒、兒童與青少年精神健康日」記者會，呼籲社會關注兒童與青少年身心健康。（台大醫院提供）

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